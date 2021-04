"Je n'essaye pas d'être comme Hazard !" - Pulisic minimise les comparaisons avec l'ancienne star de Chelsea

L'international américain estime qu'il a encore du "chemin à parcourir" avant d'atteindre le même niveau que la star du Real Madrid.

Christian Pulisic a minimisé les comparaisons entre lui et l'ex-star de Chelsea, Eden Hazard, insistant sur le fait qu'il est son "propre joueur". Christian Pulisic est arrivé à Stamford Bridge en provenance du Borussia Dortmund à l'été 2019, peu de temps après qu'Eden Hazard ait été vendu au Real Madrid. L'international américain possède bon nombre des mêmes attributs que Hazard, qu'il considérait comme un modèle plus tôt dans sa carrière.

Néanmoins, le joueur de 22 ans a hâte de se tailler sa propre réputation à Chelsea plutôt que de suivre les traces du Belge. Interrogé sur les similitudes entre lui et Eden Hazard, Christian Pulisic a déclaré lors de la conférence de presse d'avant-match ce lundi : "C'était un joueur incroyable dans ce club de football bien sûr. Je l'admirais définitivement. Je ne me compare pas à Eden Hazard en aucune façon ou essayant d'être comme lui".

"Je suis moi même, je fais de mon mieux pour ce club. De toute évidence, il était un joueur énorme pour ce club et évidemment c'est un honneur d'entendre des comparaisons comme ça, mais j'ai encore du chemin à parcourir", a ajouté l'Américain. L'ancienne star de Dortmund, qui parlait avant le voyage de Chelsea à Madrid pour le match aller de leur demi-finale de Ligue des champions, a également été interrogée s'il estimait que les Blues ressentaient le manque d'un joueur capable de faire gagner des matches à lui seul comme Eden Hazard depuis son départ.

"Je me sens bien en ce moment"

"C'était un joueur incroyable qui a fait beaucoup pour ce club de football. Nous passons à autre chose sans lui. Je n'ai jamais joué avec lui donc je sais seulement comment c'est sans lui. Je pense que nous sommes dans une bonne position maintenant. Je veux dire que nous sommes en demi-finale de la Ligue des champions, il nous reste encore beaucoup à jouer pour cette saison, donc je pense que cette équipe a définitivement une bonne situation en ce moment, donc c'est un point positif", a conclu Christian Pulisic.

Eden Hazard a rejoint Chelsea en provenance de Lille en 2012 et s'est imposé comme l'un des joueurs offensifs les plus forts du football européen. L'international belge a aidé les Blues à remporter six trophées au total, dont deux titres de champion, marquant 110 buts en 352 apparitions. Pulisic n'a pas été en mesure de respecter les mêmes normes élevées au cours de ses deux premières saisons dans l'ouest de Londres, mais a montré un aperçu du talent qui a convaincu Chelsea de débourser 60 millions d'euros pour ses services. L'Américain a marqué 16 buts en 69 sorties pour les Blues à ce jour, tout en en délivrant 12 passes décisives pour ses coéquipiers.

Les blessures ont joué un rôle clé pour empêcher Pulisic de prendre de l'élan à Chelsea, l'Américain ayant manqué 28 matchs toutes compétitions confondues en raison de divers problèmes depuis son arrivée de Dortmund. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait enfin confiance en son corps après un début frustrant à Chelsea, Pulisic a déclaré: "Oui, je me sens très confiant dans mon corps et ma forme physique en ce moment. J'ai joué une série de matchs. J'ai eu du temps libre dans le passé. Il s'agit simplement de prendre soin de mon corps et de me mettre dans la meilleure position pour être disponible à chaque match. Je me sens bien à ce sujet en ce moment."