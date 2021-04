"Hazard est l'un des meilleurs joueurs du monde" - Rudiger espère que le Belge jouera contre Chelsea

Le défenseur allemand est enthousiasmé par la perspective de se mesurer à son ancien coéquipier en C1.

Eden Hazard est "l'un des meilleurs joueurs du monde", déclare Antonio Rudiger, qui espère que la star du Real Madrid sera apte à jouer contre Chelsea en demi-finale de la Ligue des champions. Chelsea se prépare actuellement pour le match aller de sa demi-finale contre le Real Madrid, qui devrait se dérouler à l'Estadio Alfredo di Stefano mardi soir. Hazard pourrait affronter les Blues pour la première fois depuis son départ de Stamford Bridge en 2019, et Rudiger a hâte de se tester contre son ancien coéquipier.

"J'avais de bonnes relations avec Eden Hazard ici à Chelsea", a déclaré le défenseur central dans une interview accordée à Marca, la veille du choc contre le Real Madrid. "J'espère pouvoir jouer, honnêtement. Si vous voulez gagner, vous devez jouer contre les meilleurs et Hazard est l'un des meilleurs. Pour moi, l'un des meilleurs joueurs du monde. Ses blessures me surprennent-elles ? Je ne suis pas médecin, je ne peux pas me prononcer sur ça".

La saison 2020-21 d'Eden Hazard a été considérablement perturbée par des blessures, le Belge ayant été contraint de manquer 31 matchs toutes compétitions confondues jusqu'à maintenant. Zinedine Zidane l'a relancé lors du match nul 0-0 du Real Madrid face au Real Betis en Liga samedi, et le Français dit qu'il sera prêt à jouer contre Chelsea. Le patron des Blancos n'a pas confirmé si Hazard allait commencer, mais a déclaré aux journalistes que le joueur de 30 ans était dans les meilleures conditions.

Rudiger respecte Zidane et Benzema

"Je ne vois pas Eden avoir des doutes", a déclaré Zidane. "Il avait l'air très bien sur le terrain l'autre jour. C'était le plus important, ne ressentant rien de ses vieux problèmes". Hazard n'a pas réussi à justifier son prix de 100 millions d'euros depuis son arrivée à Madrid en provenance de Chelsea, son engagement étant également remis en question au milieu de ses problèmes de blessure. L'international belge n'a marqué que quatre buts et délivré sept passes décisives en 37 apparitions, et ne s'est pas encore imposé comme un titulaire de la formation de Zinedine Zidane.

Au cours de son entretien accordé au média espagnol, Antonio Rudiger a également encensé Zinedine Zidane, en lice pour remporter sa quatrième Ligue des champions sur le banc du Real Madrid : "Zinedine Zidane a tout mon respect. En tant que joueur, il était sensationnel, son football était spécial, c'était de l'art. Et en tant qu'entraîneur, il était très bien aussi. Il a beaucoup gagné avec le Real Madrid, mais toutes ces choses ne m'influencent pas quand l'arbitre siffle".

L'international allemand a également parlé du duel à venir avec Karim Benzema : "C'est l'un des meilleurs attaquants du monde, un joueur qui est à Madrid depuis plus de 10 ans et qui a tout réalisé. Un joueur de premier plan. Mais je ne suis pas face à lui seul, nous sommes une équipe. Est-ce que je préfère jouer un attaquant comme Benzema qui dézone ou comme Suarez qui reste dans la surface ? Je n'ai aucun problème avec les deux, c'est-à-dire que puisque nous jouons avec une défense à trois et moi je suis axe gauche, je peux sortir sans problème si nécessaire. Je m'adapte aux deux circonstances".