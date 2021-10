"Je me sens destiné à participer" - Mbappé vise les Jeux Olympiques de 2024

L'attaquant n'a pas été autorisé à participer aux Jeux de Tokyo, mais il n'acceptera pas de refus pour les prochains Jeux.

La star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, a annoncé son intention de disputer les Jeux olympiques dans sa France natale, à Paris, en 2024. Kylian Mbappé a déjà remporté la Coupe du monde, en Russie, avec les Bleus, il y a trois ans. Et il a maintenant jeté son dévolu sur l'or olympique, déclarant qu'il ne peut pas manquer l'occasion de représenter son pays dans cette compétition "unique", après avoir vu son désir d'aller à Tokyo être tué dans l'oeuf.

"C'est en regardant les Jeux olympiques de Londres en 2012 que j'ai réalisé l'importance de cette compétition mondiale. Les Jeux sont "LA" référence du sport, le graal absolu que tous les sportifs du monde veulent disputer et vivre au moins une fois dans leur vie", a déclaré Mbappe dans une lettre ouverte publiée dans L'Equipe. "C'est le moment où l'on peut donner le plus de plaisir aux gens, leur transmettre des émotions et les vivre en retour. Être dans le village olympique, donner, recevoir, est une expérience unique."

Kylian Mbappe a ensuite expliqué comment le fait de regarder les Jeux de Londres en 2012 a inspiré son rêve de mener un jour la France lors du plus grand événement sportif du monde : "Je devais avoir 13 ans, j'étais encore très jeune, je me souviens des heures qui précédaient certaines compétitions à Londres. J'étais impatient. Avant chaque match de la super équipe de basket américaine, avec LeBron (James), Kobe (Bryant). Je voulais voir comment Usain Bolt allait nous transporter sur la piste en athlétisme, 100m, 200m".

"Déjà, en 2020, pour les Jeux de Tokyo, je voulais participer, mais ils m'ont rapidement coupé l'herbe sous le pied"

"J'ai suivi beaucoup d'autres sports, bien sûr le football avec le Brésil de Neymar qui a été battu en finale par le Mexique, et Ney, déçu, a dit qu'il voulait gagner quatre ans plus tard à Rio, dans son pays. C'est à ce moment-là que je me suis dit : je veux y être aussi. Je veux vivre les Jeux de Paris. C'est un sentiment intérieur très fort, comme si j'étais destiné à participer à cette immense fête dans ma ville, dans mon pays, cent ans après la dernière compétition en France (les Jeux d'été)", a ajouté l'international français.

"C'est un rêve d'enfant qui émerge. Je rêve d'aller voir d'autres sports qu'on n'a pas le temps de voir le reste de l'année : le judo, le handball et le basket masculin féminin, le 3x3 en basket, le volley, le canoë, et même le skate !", a conclu Kylian Mbappé. Le PSG a refusé à Mbappé l'autorisation de participer aux Jeux de 2020 à Tokyo, qui ont été reportés, en compagnie des Brésiliens Neymar et Marquinhos, arguant que cela perturberait les préparations d'avant-saison après sa participation à l'Euro 2020 plus tôt dans l'été.

"Déjà, en 2020, pour les Jeux de Tokyo, je voulais participer, c'était un objectif mais ils m'ont rapidement coupé l'herbe sous le pied", a-t-il déclaré au sujet de son absence de la compétition. "Quand on voit ce que les équipes françaises ont réussi (...). On a gagné en volley, en hand, on a été finalistes en basket contre les États-Unis. Ils sont allés chercher l'or et ont fait honneur à la France. J'espère vivre cela et faire la même chose en 2024, avec une équipe qui réunirait les meilleurs joueurs du moment. Ces Jeux seront en France, ce sont ceux du centenaire de Paris. Ce n'est pas la plus grande compétition du football, mais il faut jouer les Jeux dans sa carrière. C'est quelque chose d'inouï quand on est amoureux du sport."