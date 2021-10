PSG : Mbappé absent et Messi incertain, quelle composition face à Lille ?

Avant l'entraînement de ce jeudi, l'Argentin a ressenti une douleur à une jambe et n'a préféré prendre aucun risque. Il se testera vendredi matin.

La liste des membres de l'infirmerie pourrait-elle s'allonger ce vendredi matin ? Le doute est encore permis, même si le PSG n'a pas communiqué sur une éventuelle blessure de Lionel Messi.

Absent du dernier entraînement collectif avant la réception de Lille, la star argentine a ressenti une petite douleur à un muscle de la jambe et a préféré ne pas prendre part à la séance du jour par précaution.

Jusque-là, l'ancien Barcelonais avait pourtant pu prendre part à l'ensemble des entraînements de la semaine comme l'a confirmé Mauricio Pochettino lors de la conférence de presse d'avant-match. "Messi s'est entraîné normalement après la rencontre face à Marseille puis il a ressenti une gêne musculaire et s'est entraîné de manière individuelle aujourd'hui."

Vers une attaque à trois

Un point sera fait demain pour savoir comment l'Argentin se sent et s'il peut participer à la rencontre face aux champions de France en titre. Alors que Mauricio Pochettino rappelait il y a peu qu'il ne prenait aucun risque avec la santé des joueurs, des précautions pourraient être prises quelques jours avant un déplacement important à Leipzig.

Face au club allemand, qui l'avait fait souffrir à l'aller, Paris devra déjà se passer des services de Marco Verratti ou Leandro Paredes. Et le retour de Kylian Mbappé est espéré en début de semaine prochaine seulement.

L'article continue ci-dessous

Dans ce contexte défavorable et en cas de forfait confirmé pour Messi, le PSG devrait se présenter sur le front de l'attaque avec Neymar, Di Maria et Icardi, remis de ses déboires sentimentaux et tout sourire ces derniers jours.

Contre Lille, Paris devra aussi se passer d'Achraf Hakimi, suspendu pour un match ferme plus un second en sursis, après son carton rouge reçu à Marseille dimanche dernier.

Composition probable : Donnarumma - Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Danilo, Herrera, Gueye - Di Maria, Icardi (ou Messi), Neymar.