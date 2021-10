Le meilleur entre Dembélé et Mbappé ? Gnabry a choisi

Lors d’un documentaire diffusé sur Prime Vidéo, Serge Gnabry a estimé qu’Ousmane Dembélé était meilleur que Kylian Mbappé.

Le débat anime parfois les réseaux sociaux. Entre Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, qui est le meilleur joueur ? Au niveau des statistiques et du palmarès, il n’y a pas photo entre les deux internationaux français, mais le débat existe… même au sein du Bayern Munich.

Lors d’un documentaire en plusieurs épisodes diffusé sur la plateforme Prime Vidéo d’Amazon, trois joueurs bavarois débattent sur le sujet : Serge Gnabry, Joshua Kimmich et Thomas Müller, qui ont affronté l’un en Ligue des Champions et avec la Mannschaft, et l’autre à l’époque où il évoluait à Dortmund.

La réponse étonnante de Gnabry

Et le choix de Gnabry risque d’en étonner plus d’un… "Le meilleur joueur entre Dembélé et Mbappé ? Pour moi, c’est Dembélé", a estimé l’ailier, avant d’être repris par Müller : "Comment ça, meilleur ? S’il pouvait dribbler comme Dembélé, il serait meilleur aussi", a répondu le milieu offensif.

La conclusion du débat est pour Kimmich, avec une réponse diplomate… mais assez cash : "Si on me demande de choisir entre Dembélé et Gnabry ou Coman, je prendrais toujours Gnabry ou Coman. Pour être honnête, ce débat sur Dembélé me fait chier." Les deux intéressés seront sans doute d’accord avec la dernière partie.