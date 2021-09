Javier Tebas en remet une couche sur le PSG

Le président de la Ligue espagnole multiplie les sorties médiatiques ces derniers jours et s'en prend régulièrement au PSG.

L'histoire d'amour entre le PSG et Javier Tebas dure depuis très longtemps. Certainement au grand dam du PSG qui doit en avoir assez d'avoir les oreilles qui sifflent à chaque sortie du patron du football espagnol. En effet, le club de la capitale, ainsi que Manchester City dans une moindre mesure, est souvent la cible de Javier Tebas qui ne cesse de critiquer les finances et la gestion du club français. Ces derniers jours, Javier Tebas a fait un florilège de déclarations sur le PSG, notamment en raison du départ de Messi dans la capitale française, et la dernière date de ce lundi lors d'une conférence organisée par l'Alliance mondiale pour l'intégrité dans le sport.

"Vous devez être prudent. Il y a de bonnes et de mauvaises inflations. Le Real Madrid, qui a le contrôle économique, ne reçoit pas de subventions ou de parrainages gonflés. C'est de l'argent qu'ils génèrent. C'est légitime. Contre de nombreuses équipes de Premier League, je ne peux rien dire en raison de leur chiffre d'affaires. Je peux seulement dire que vous devez travailler pour gagner plus et rivaliser avec la Premier League", a expliqué Javier Tebas.

"Mais les clubs-états sont arrivés avec un revenu monétaire qui a créé une mauvaise inflation. Le PSG a 500 millions d'euros de salaires et ils ont perdu 400 millions d'euros à cause de COVID et les droits TV ont perdu 50% de leur valeur. Ce qu'ils font est économiquement impossible. Il est parfois impossible de mettre tout le monde sur la même longueur d'onde. Les combats qui sont menés, comme avec la Super League ou le Financial Fair Play du PSG, sont des modèles de football très différents", a ajouté le président de la Liga.

"Les règles de contrôle de la France sont défaillantes"

"Ceux de l'un ou de l'autre sont incompatibles et ne peuvent être négociés. Nous croyons en la méritocratie et que la gouvernance devrait appartenir à tous les clubs et non aux grands comme ils le recherchent. Je ne peux pas m'asseoir pour négocier sur cette question. Soit nous gagnons l'un, soit l'autre. Nous perdons beaucoup de temps à nous asseoir à des tables où celui qui se bat pour des objectifs qui peuvent détruire le concept actuel du football gagne des positions", a argumenté Javier Tebas.

Le président de la Ligue Espagnole de football ne s'est pas montré inquiet pour le Real Madrid et les voit même en mesure de recruter Haaland et Mbappé : "Ils ont vendu pour 200 millions d'euros de joueurs. Ils ont assez de cash pour signer Mbappé et Haaland ensemble. Ils n'ont pas perdu d'argent. En plus de cela, ils ont vendu des actifs. Ce qui n'est pas compréhensible, c'est que quelqu'un qui perd 400 millions, a 500 millions dans la masse salariale et peut rejeter des offres comme Mbappé. Les règles de contrôle de la France sont défaillantes, elles se sont ouvertes pour nuire au marché européen".

"Le système de l'UEFA est erroné. Nous faisons marche arrière par rapport à ce qui devrait être. Il faut faire venir des investisseurs, mais pas avec des contributions illimitées et des pertes constantes. Dans un autre secteur, cela ne serait pas autorisé. Ils préfèrent gagner la Ligue des champions et ont perdu un milliard. De cette façon, ils gardent leurs fans heureux parce qu'ils ont gagné la Ligue des champions, mais vous avez ruiné le football. C'est très dangereux", a conclu Javier Tebas.