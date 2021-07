Italie, Bonucci ira en vacances avec Chiellini pour le convaincre d'aller à la Coupe du monde

En fin de match le défenseur de la Juventus, décisif avec le but de l'égalisation et son penalty, s'est adressé aux supporters anglais.

L'Angleterre a perdu sa première finale européenne à domicile, l'Italie a remporté le titre plus de cinquante ans plus tard. La Squadra Azzurra a été sacré championne d'Europe ce dimanche soir. Longtemps menés au score, les Italiens peuvent dire merci à Gianluigi Donnarumma, héroïque lors de la séance de tirs au but, mais aussi à Leonardo Bonucci, auteur du but de l'égalisation en seconde période ayant permis à l'Italie d'arracher les prolongations.

Plus globalement, cette victoire, c'est la réussite d'un mélange entre la jeunesse et l'expérience du côté italien. La mythique charnière centrale Leonardo Bonucci-Giorgio Chiellini qui fait des malheurs avec la Juventus depuis des années a encore prouvé tout son talent tout au long de la compétition et durant la finale. Les deux hommes ont certes la trentaine passée mais ils sont toujours ce qui se fait de mieux à leur poste en Italie, voir même en Europe et dans le monde entier.

Avec ce statut de champion d'Europe, l'Italie va maintenant rêver de faire quelque chose de grand à la Coupe du monde. La Squadra Azzurra, qui est en passe de devenir l'équipe ayant la plus longue série d'invincibilité de tous les temps, actuellement détenu par le Brésil avec 35 matches (34 pour l'Italie), va chercher à s'appuyer sur un socle similaire dans un peu plus d'un an. Néanmoins, Giorgio Chiellini, en fin de contrat avec la Juventus, ne sait pas encore s'il va poursuivre sa carrière internationale.

Bonucci chambre les Anglais

Mais les Italiens peuvent être rassurés. Son coéquipier de toujours, Leonardo Bonucci a assuré qu'il en faisait une affaire personnelle. Au micro de Sky Sports Italia après la rencontre, le défenseur de la Juventus a assuré qu'il va convaincre son coéquipier de faire partie de l'aventure : "Chiellini au mondial en 2022 ? J’en suis convaincu. Je vais essayer de le convaincre. Nous allons d’abord aller en vacances ensemble et je vais discuter avec lui tranquillement".

"Il n’y a pas eu un plus beau moment dans ma carrière que celui-ci. C’est la plus belle soirée de ma carrière de footballeur. Quelque chose d’incroyable pour un vieux joueur comme moi", a ajouté Leonardo Bonucci qui s'est fait remarquer à la fin de la rencontre en célébrant avec véhémence le succès de l'Italie faisant même face à la caméra en criant : "It's coming home" en réponse aux supporters anglais bruyants pendant la rencontre.

"Un objectif historique est un rêve devenu réalité. Je dois dire que le grand mérite revient au coach et au groupe. Nous avons commencé à y croire lorsque nous nous sommes rencontrés en Sardaigne, il y avait quelque chose de différent du passé. Maintenant, nous sommes des légendes. C'est une jouissance absurde, 65 000 personnes sont parties avant la promotion. Nous en profitons. Je suis désolé pour les fans anglais, mais l'Italie a encore montré qu'elle avait quelque chose de plus. Nous l'avions dit, autour de nous. juste un côté plat. C'est la meilleure nuit de ma vie. Ils croyaient que la coupe resterait à Londres, au lieu de cela elle revient avec nous à Rome", a conclu un Leonardo Bonucci aux anges.