Roberto Mancini : "C'était même impossible de penser à ce sacre"

Le sélectionneur italien, à l'origine de la reconstruction victorieuse de la Squadra Azzurra, avait du mal à réaliser l'exploit réalisé dimanche soir.

It's coming to Rome ! Neuf années après la terrible défaite en finale de l'Euro 2012 contre l'Espagne (0-4), l'Italie a pris sa revanche. La Squadra Azzurra, solide tout a long de la compétition, s'est emparée du trophée tant convoité en venant à bout de l'Angleterre (1-1, 3-2 tab), dimanche, sur la pelouse de la mythique enceinte de Wembley.

Les Transalpins, désormais invaincus depuis 34 matches, ont réalisé l'exploit de mettre à mal les ambitions des Three Lions, déterminés à l'emporter devant leur public chauffé à blanc. La consécration rêvée après plusieurs années de reconstruction orchestrées et représentées par un homme : le sélectionneur Roberto Mancini.

"Nous sommes très heureux pour les Italiens"

Arrivé en poste en 2018, après une qualification manquée pour le Mondial 2018, l'ancien coach de l'Inter Milan et de Manchester City a accepté de relever un défi dont personne ne voulait, celui de remettre l'Italie à l'endroit. Il y est donc parvenu, et de quelle manière ! Après la victoire contre l'Angleterre, l'émotion était donc palpable.



"Nous avons été bons, nous avons encaissé un but tout de suite et nous avons eu du mal, mais ensuite nous avons dominé. Les gars étaient formidables. C'est une victoire importante pour tout le monde et pour tous les fans. Nous sommes heureux, j'espère qu'ils célèbrent. C'était même impossible de penser à ce sacre, mais j'ai des gars extraordinaires et je n'ai pas de mots pour ce groupe merveilleux", a confié dans un premier temps le sélectionneur italien, fier de ce parcours.

"Il n'y avait pas de match facile sur notre chemin, la finale telle qu'elle se déroulait est devenue très difficile et puis nous l'avons dominée. Sur les penalties il faut aussi avoir de la chance et je suis désolé pour les Anglais. L'équipe a beaucoup grandi et je pense qu'elle peut encore s'améliorer, c'était très fatiguant mais nous sommes très heureux pour les Italiens", s'est ensuite félicité Roberto Mancini. À 56 ans, il vient tout simplement de réaliser le plus grand exploit de sa carrière. Chapeau !