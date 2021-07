Italie-Angleterre - Bonucci, le papy buteur de la finale de l'Euro

Leonardo Bonucci est devenu le plus vieux buteur lors de la finale d'un Euro.

On jouait la 67e minute quand Leonardo Bonucci s'est transformé en renard des surfaces. A la suite d'un corner, Marco Verratti plaçait une tête que Pickford, le portier anglais détournait sur son poteau. Bonucci surgissait pour placer le ballon au fond des filets.



Ce but égalisateur a permis à l'Italie de se relancer dans une finale bien mal embarquée après l'ouverture du score des Anglais au bout de deux minutes de jeu (un record en finale de l'Euro).

Une Italie qui s'est ensuite imposée à l'issue des tirs au but et qui pourra remercier Bonucci. Avec ce but, le défenseur entre dans l'histoire des finales de l'Euro. Agé de 34 ans et 71 jours, Bonucci devient le plus vieux buteur lors d'une finale d'un, effaçant des tablettes l'Allemand Bernd Hölzenbein qui était âgé de 30 ans et 103 jours lorsqu'il marqua en finale de l'Euro 1976.

Hasard du destin, cela faisait plus de deux que Leonardo Bonucci n'avait pas marqué en sélection. Il fallait en effet remonter au 8 juin 2019, contre la Grèce, pour voir le défenseur de la Juventus scorer !