Incidents OM – OL : John Textor fait de troublantes révélations

Quelques semaines après les incidents de Marseille, le président de l’OL, John Textor, vient faire de troublantes révélations.

Président de l’Olympique Lyonnais, John Textor n’a pas encore oublié les incidents survenus à Marseille, dimanche 29 octobre dernier. L’homme d’affaires américain vient de faire de nouvelles révélations sur lesdits incidents, qui avaient fait une quinzaine de blessés.

Incidents survenus, match finalement rejoué

Le dimanche 29 octobre dernier, l’Olympique de Marseille devrait accueillir l’Olympique Lyonnais au Stade Orange Vélodrome dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Malheureusement, ce match n’avait pas pu être joué, car le bus transportant la délégation lyonnaise a été caillassé par des supporters de Marseille. Conséquence, l’ex-entraîneur Fabio Grosso, a été blessé. Finalement, le match a été alors reprogrammé au 6 décembre dernier.

En effet, les deux formations se sont croisées au Stade Orange Vélodrome pour jouer ce match en retard. Au coup de sifflet final, ce sont les Marseillais qui avaient réussi à dicter leur loi au Lyonnais avec une écrasante victoire 3-0. Quelques heures plus tôt, Lyon était à deux doigts de boycotter le déplacement à Marseille.

Getty/Prime Video

Textor fait de graves révélations : « Ma femme était… »

Plus de deux mois après les incidents, le président lyonnais fait de nouvelles révélations. Dans une interview accordée à Le Monde, John Textor a révélé avoir été pris pour cible avec sa femme par des supporteurs marseillais alors qu’il voulait sortir du Stade Orange Vélodrome en voiture après l’annulation du match.

Getty Images

« J’ai parlé le soir même. Ensuite, il y a eu un autre incident, impliquant mon épouse et moi. Il est faux de dire que tout s’est passé à l’extérieur du Stade-Vélodrome. Quand nous avons voulu quitter les lieux, notre véhicule a été entouré de supporteurs alors que nous étions encore dans le périmètre du stade. Ils ont secoué notre van, tapé sur les vitres… Ma femme était allongée sur le sol du véhicule, elle a eu peur pour sa vie. Et cela s’est passé dans le périmètre du stade ! Je ne m’attendais pas à ce que Marseille soit puni sur le plan sportif, mais j’aurais aimé que la LFP édicte de nouvelles règles de sécurité plus sévères », a-t-il ajouté.

Heureusement, la femme du président lyonnais n’avait pas eu de mal, John Textor non plus. Mais la trouille avait gagné les cœurs.