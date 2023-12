Vers un nouveau report du match OM – OL ?

Incroyable. Le match entre les deux Olympiques prévu pour ce mercredi, pourrait connaître un nouveau report.

Ce mercredi 06 décembre 2023, l’Olympique de Marseille accueille l’Olympique Lyonnais dans le cadre du match en retard de la dixième journée de Ligue 1 de France. Reporté depuis le 29 octobre dernier en raison des incidents survenus à Marseille, le match pourrait connaître un autre report.

Les supporters interdits du déplacement à Marseille

Alors que le match devrait avoir lieu le dimanche 29 octobre 2023, il a été reporté à ce 6 décembre. Le bus transportant la délégation lyonnaise avait été caillassé par des supporters de l’Olympique de Marseille. L’ancien coach de l’OL, Fabio Grosso, a été blessé, ainsi que d’autres supporters lyonnais.

Ce mardi, veille de cette rencontre, le ministère de l’intérieur, via un arrêté, a interdit le déplacement des supporters de l’OL à Marseille. Selon le ministère, le 29 octobre dernier, des « saluts nazis ainsi que des propos racistes et homophobes avaient été observés chez les supporteurs lyonnais, eux-mêmes insultés en tribune par leurs homologues marseillais (…) Dans ces conditions, un risque réel et sérieux d'affrontement entre les supporters des deux clubs existe à l'occasion de la rencontre de football opposant les deux équipes », a expliqué l'arrêté ministériel.

L’OL veut boycotter le match

Alors que la Ligue de football professionnel (LFP) avait décidé de jouer le match au Stade Orange Vélodrome, l’Olympique Lyonnais a manifesté par la négative en faisant appel de la décision, puisque ne se sentant pas en sécurité. Mais le 24 novembre dernier, la commission supérieure d’appel de la FFF s’était déclarée incompétente pour juger le recours du club rhodanien.

Vu que la voie du CNOSF ou un recours devant le tribunal administratif serait trop long, les dirigeants lyonnais sont revenus sur leur décision de boycotter la rencontre. Se confiant à RMC Sport, une source a confié que l’OL a songé au boycott du déplacement à Marseille.

« On a vraiment songé à frapper un grand coup. On s’est dit 'personne n’assume la responsabilité de ce qu’il s’est passé. Il faut marquer le coup.' (…) Uniquement pour des considérations sportives. Quand on regarde le classement, on ne peut pas se permettre de perdre sur tapis vert. Si Lyon avait été en haut de tableau, dans un autre contexte sportif, ça se serait passé autrement », a expliqué la source proche du club au média français.

Même si les dirigeants sont revenus sur leur décision d’aller jouer le match, cette source confie que « personne n’a vraiment envie » d’effectuer le déplacement du côté des Gones au Vélodrome pour ce match. La déception !