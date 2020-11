"Il n’y aucun problème entre Messi et Griezmann"

Ivan Rakitic, l’ancien joueur du Barça, estime que les rumeurs d’une mésentente entre Messi et Griezmann sont inventées de toute pièce.

On a prête à Antoine Griezmann et Lionel Messi une relation conflictuelle, et ces bruits ont été confortés cette semaine par la sortie tapageuse de l’ancien conseiller de l’attaquant français. Pourtant, ceux qui sont au Barça, ou l’ont été la saison dernière, n’ont rien vu de ce qui peut s’apparenter à un malaise entre ces deux grands joueurs. Ivan Rakitic, l’ex-Blaugrana, en a témoigné notamment.

«De Ce que j'ai vu, c'est qu'ils s'entendaient très bien. Et moi m'entendais à merveille avec Antoine et Leo », a déclaré l’international croate dans un entretien à El Pelotazo.

"Les deux boivent du maté ensemble et passent beaucoup de temps côte à côte dans le vestiaire", a ajouté le Croate. De quoi faire définitivement les mauvaises langues ? C’est tout sauf une certitude.

Le week-end dernier, Griezmann et Messi ont déjà livré une réponse à leurs détracteurs, en affichant une belle complicité sur le terrain à l’occasion du match contre le Betis. Le Français a notamment marqué sur une passe décisive de l’Argentin, et les deux compères ont alors sauté dans les bras l’un de l’autre.