FC Barcelone, Eric Olhats, ancien conseiller de Griezmann, tacle Lionel Messi

Eric Olhats a un point de vue très tranché concernant la relation entre Lionel Messi et Antoine Griezmann depuis l'arrivée de ce dernier au Barça.

Antoine Griezmann vit un calvaire au . Buteur ce week-end contre le Betis Seville, l'attaquant français a auparavant manqué une nouvelle fois un penalty. Si l'ancien de l'Atletico Madrid est investi pour redresser la barre, il peine à retrouver son meilleur niveau et à s'épanouir pleinement chez les Catalans. La saison dernière, Antoine Griezmann a eu du mal à s'adapter et notamment à afficher une complémentarité avec Lionel Messi.

Depuis l'arrivée du champion du monde 2018 au FC Barcelone, sa relation avec le numéro dix argentin pose question et soulève de nombreux débats. Le manque de combinaison sur le terrain, leur manque de complicité en dehors et bien d'autres choses soulèvent des interrogations sur la nature de leur entente. Dans un reportage fait par Football sur Antoine Griezmann, Eric Olhats, son ancien conseiller, n'a pas utilisé la langue de bois pour expliquer les problèmes du Français au Barça.

"Griezmann aime le foot et veut jouer, rien d'autre"

L'ancien conseiller de Griezmann a ouvertement attaqué Lionel Messi : "Antoine est arrivé dans un club en grosse difficulté où Messi a des vues sur tout. Il est à la fois un empereur et un monarque et il n’a pas vu l’arrivée d’Antoine d’un bon oeil. Son attitude a été déplorable, il lui a fait ressentir. J’ai toujours entendu Antoine dire qu’il n’y avait pas de souci avec Messi, mais jamais l’inverse. C’est le régime de la terreur. Soit t’es avec lui, soit t’es contre lui".

Eric Olhats a confiance en son ancien poulain pour relever la tête et redresser la barre : "Il va essayer de régler tout ça sur le terrain. Rien d’autre. Il ne rentrera jamais en conflit ouvert avec qui que ce soit. Ce n’est pas du tout son truc. Et ce n’est pas un manque de courage ou de personnalité. C’est un épicurien. Il aime le foot et veut jouer, rien d’autre. Dès qu’il est sur le terrain, il est heureux. Il s’accroche à ça. Pour lui, c’est stérile d’aller au combat".

"Je l’ai vu traverser tellement de moments compliqués que je sais qu’il y arrivera. C’est le club qui est malade, pas lui. La saison dernière, à l’arrivée d’Antoine, Messi ne lui parlait pas, ne lui filait pas de ballon. Il a créé un vrai traumatisme pour une adaptation plus que négative. Ç’a forcément laissé des traces. C’était évident et visible, tout ça", a conclu l'ancien conseiller d'Antoine Griezmann. L'international français doit désormais faire le dos rond et retrouver son meilleur niveau au plus vite.