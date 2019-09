"Il est prêt": Zidane juge les débuts d'Areola au Real Madrid

Avec Alphonse Areola dans les cages, les Merengues se sont imposés 2-0 face à Osasuna. Zizou juge son nouveau gardien.

"Il fait partie de l'effectif, ce soir il a montré qu'on pouvait compter sur lui, ça c'est important pour moi. Le nombre de matches (qu'il jouera), on verra. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il a été dynamique. Bien sûr qu'il a eu des beaux gestes mais il a été communicatif, dans son match, du début à la fin, même quand il s'est fait un peu mal, et ça c'est top pour tout le monde, ça veut dire qu'il est prêt", a maintenu Zinédine Zidane en conférence de presse.

"Ce qui a changé, c'est que nous croyons en ce que nous faisons, a souligné le coach du Real. Avec tranquillité, avec travail, on obtient beaucoup de choses. Pour l'instant, ce n'est que le début de saison. Nous n'étions pas si mauvais la semaine dernière, et maintenant c'est pareil, nous ne sommes pas si bons. Il faut continuer sur cette voie, cette dynamique. (Sur les buts des jeunes Brésiliens Vinicius et Rodrygo) Parfois on oublie qu'ils n'ont que 18 ou 19 ans. On a vu l'émotion (de Vinicius) lorsqu'il a marqué ici, au Bernabéu.", a estimé Zizou.

"Rodrygo, j'ai aimé son but, mais j'aime encore plus les contrôles et son contrôle a été génial, phénoménal. (Sur sa rotation d'effectif) C'est la question qu'on me pose à chaque fois, s'il y a un plan A, B, C... Il n'y a pas de plan, le plan c'est que j'ai 25 joueurs et je suis obligé de faire avec eux, ce sont des mecs qui se défoncent tous les jours, qui s'entraînent, qui veulent jouer, et quand ils ont la possibilité de le faire, c'est ce qu'ils font.", a encore indiqué Zizou au sujet du jeune buteur brésilien qui a marqué après être entré en jeu en seconde période contre Osasuna.

L'équipe merengue est en tête de la LIga avec 14 points, juste devant son voisin de l'Atlético (13 pts).