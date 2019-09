Mercato - Dani Alves : "Neymar ? Je pense toujours que son bonheur est à Barcelone"

Dans une interview à Business Insider, Dani Alves s'est exprimé sur l'avenir en club de son ancien coéquipier et ami, toujours en lien avec le Barça.

Après un été très agité et de nombreuses rumeurs d'un retour au , Neymar est finalement resté au qui compte sur lui pour les échéances à venir, notamment en . Cependant le mercato n'est jamais bien loin et Dani Alves, qui a joué avec lui au Barça et au PSG, a rallumé la mèche.

Désormais à Sao Paulo, l'international brésilien estime dans une interview accordée à Business Insider que Neymar sera de nouveau heureux lorsqu'il rejoindra les Blaugrana. Un témoignage lourd de sens pour un joueur qui a porté les couleurs parisiennes pendant deux saisons, de 2017 à 2019.

"Je pense toujours que son bonheur est à Barcelone. Je pense qu'il trouverait son bonheur en continuant ce qu'il a vécu là-bas, il y a quelques années. Lorsque vous êtes heureux quelque part, vous essayez de retourner là où vous étiez heureux et je pense que c'est ce qu’il a essayé de faire."

Es-ce un sérieux indice délivré par Dani Alves à propos des états d'âme de son coéquipier en sélection brésilienne ? Son avis est en tout cas partagé par Neymar Pai, le père de l'intéressé, qui s'était exprimé quelques jours plus tôt dans un média auriverde. "Un Brésilien ne veut être que là où il est heureux. Et mon fils était très heureux au Barça. Quand ses amis barcelonais lui ont demandé s’il reviendrait, il a été touché", avait-il indiqué à Fox Sport Brasil.