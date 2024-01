« Idiot », Victor Osimhen répond sèchement à l’agent de Kvaratskhelia

L’agent de Khvicha Kvaratskhelia a eu sa dose. Après sa sortie sur l’avenir de Victor Osihmen, ce dernier lui répond.

Victor Osimhen est très en colère. L’attaquant nigérian vient de faire montre de son amertume à l’agent de son coéquipier Khvicha Kvaratskhelia. L’homme s’était prononcé sur l’avenir du Super Eagle, l’envoyant en Arabie Saoudite.

Osimhen envoyé en Arabie Saoudite

Après une saison très aboutie couronnée par le titre champion d’Italie où il a terminé la campagne en étant le meilleur buteur de la Serie A italienne avec 26 réalisations, Victor Osimhen était très attendu au tournant. Le joueur avait en tête soit le Real Madrid soit Manchester United. Mais Naples a scellé son attaquant en le prolongeant jusqu’en 2026. Ceci avec une bonne revalorisation salariale à la clé, avec des émoluments estimés à 10 M€ par saison.

Alors que le jeune Géorgien Khvicha Kvaratskhelia, qui formait un duo d’attaque avec le Nigéria n’a pas bénéficié de cette faveur, son agent Mamuka Jugeli, a tenu des propos qui n’ont pas plus à Victor Osimhen. Sur Sport1 Georgia, l’agent envoie l’attaquant nigérian en Arabie Saoudite.

« Osimhen a signé un nouveau contrat, mais pensez-vous vraiment qu’il jouera à Naples pendant toute sa carrière ? Je le dis maintenant, il ira jouer en Arabie Saoudite cet été. Naples a augmenté le contrat d’Osimhen mais Khvicha n’accepterait pas un transfert en Arabie Saoudite même si on lui offrait un milliard d’euros. Il accepterait probablement de jouer pour le Real Madrid, le Bayern Munich, Barcelone ou Manchester City. Khvicha a la volonté et différents objectifs : il veut réussir et il y parvient déjà », avait déclaré Mamuka Jugeli.

La réponse sèche d’Osimhen !

A travers son compte Instagram, ce mercredi 10 janvier 2024, Victor Osimhen a manifesté son mécontentement envers l’agent de son coéquipier.

« Chère Mamuka Jugeli, tu es une saleté et une honte. Je suis gêné par votre sens du raisonnement. C'est idiot ! GARDEZ MON NOM HORS DE VOTRE BOUCHE ! », a écrit l’ancien attaquant du LOSC Lille sur son compte Instagram.