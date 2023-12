Naples : Osimhen prolongé, son agent sort du silence

L’agent de Victor Osimhen est sorti du silence après la prolongation du Nigérian avec Naples.

Après plusieurs mois de négociations, de rebondissements, d’incertitude, Victor Osimhen a enfin prolongé avec Naples. L’ancien attaquant de Lille est désormais lié au champion d’Italie en titre jusqu’en 2026. Après l’officialisation de l’accord entre le Napoli et Osimhen ce weekend, son agent, Roberto Calenda, a tenu à expliquer les circonstances de la prolongation du Nigérian.

Victor Osimhen a toujours voulu être à Naples

Il aura fallu entre autres, un total de 12 réunions entre le mois de juin et de décembre pour aboutir à la prolongation de Victor Osimhen avec Naples. Plusieurs rumeurs annonçaient pendant ce moment un départ de Victor Osimhen au terme de cette saison. Toutefois, le Super Eagle n’a jamais pensé à quitter Napoli. « Le contrat est confidentiel. Victor se porte bien à Naples et veut aller le plus loin possible. Il l’a toujours dit et démontré sur le terrain. Nous venons de clôturer un renouvellement très important dans l’histoire du football italien. Profitons-en. Et cela montre que certains récits étaient faux », confie son agent, Roberto Calenda, au micro du Corriere dello Sport.

L’agent d’Osimhen dément les accusations de manipulation

Meilleur buteur de Serie A la saison dernière avec 26 buts, Victor Osimhen attisait naturellement la convoitise de plusieurs clubs au cours de l’été. Selon les médias, le Nigérian et son agent auraient refusé de prolonger pour permettre à l’ancien lillois de partir libre en fin de saison. Mais cela n’a jamais été le cas, comme le dément Roberto Calenda.

« J’ai entendu dire que j’aurais préféré ne pas renouveler pour le faire partir immédiatement. Le jeu habituel du reproche du procureur : ce n’était pas vrai. Je représente Victor et je vise le meilleur pour lui, avec lui : nous visions tous les deux un renouvellement depuis l’été dernier. Écoutez, l’été dernier, de nombreuses offres sont arrivées, même des monstrueuses, mais De Laurentiis voulait garder Victor et nous nous sommes rendus disponibles. S’il y avait eu l’envie de partir, nous l’aurions dit. Et au lieu de cela, nous avons travaillé, et beaucoup, uniquement sur le renouvellement. Et l’été prochain, ce sera pareil : nous parlerons à De Laurentiis et verrons ensemble quoi faire », révèle l’agent de Victor Osimhen.