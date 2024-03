Hakimi, stop ou continue avec le PSG ? L'annonce inattendue

Une révélation vient de tomber sur le futur d’Achraf Hakimi au Paris Saint-Germain.

Le PSG pourrait perdre des cadres de son effectif très prochainement. Si le départ de Kylian Mbappé l’été prochain est acté, un autre taulier de l’équipe, en l’occurrence, Achraf Hakimi, pourrait également plier bagages. Pire encore, l’international marocain pourrait suivre son coéquipier et ami dans la capitale espagnole. Toutefois, le Paris Saint-Germain ne compte pas céder Achraf Hakimi au Real Madrid en plus de Mbappé, qui devrait partir libre, et ferait tout pour conserver l’ancien joueur du Borussia Dortmund.

Achraf Hakimi sur les traces de Kylian Mbappé ?

Le Real Madrid veut carrément vider le Paris Saint-Germain de ses cadres. Même s’il a démenti un accord total avec le club madrilène au soir du dîner avec Emmanuel Macron et l’Emir du Qatar, Kylian Mbappé devrait bel et bien filer en Espagne l’été prochain. La présence de sa mère et agente, Fayza Lamari, dans la capitale espagnole cette semaine qui chercherait une maison à Madrid, confirme encore plus cette tendance.

Par ailleurs, Kylian Mbappé pourrait être rejoint par son ami, Achraf Hakimi, l’été prochain. Selon Mario Cortegana, le Real Madrid souhaite bien faire revenir le Marocain et suivraient de très près sa situation. Le journaliste espagnol précise que le club madrilène devrait passer à l’action à l’été 2025 ou l’année suivante si Hakimi ne prolongeait pas son contrat avec le PSG. Pour éviter un tel dénouement, le club parisien a déjà pris ses dispositions.

Le PSG veut blinder Hakimi

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2026, Achraf Hakimi est courtisé sur le marché par des grands clubs comme Manchester City et surtout le Real Madrid. Formé au club madrilène, le Marocain pourrait être tenté par un retour surtout qu’il reviendrait dans la peau d’un titulaire pour succéder à Dani Carvajal.

Mais le PSG ne souhaite pas laisser partir son latéral droit et a déjà entamé le processus pour le conserver. A en croire Abdellah Boulma, les négociations pour une prolongation ont déjà commencé entre le club et le joueur. Toutefois, les discussions ne sont pas avancées pour le moment, précise le journaliste.