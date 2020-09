"Griezmann peut être le meilleur buteur de la Liga si le Barça l'utilise correctement"

Le Français a eu du mal à être régulier lors de sa première saison au Camp Nou, marquant seulement 15 buts toutes compétitions confondues.

Antoine Griezmann est capable d'être le meilleur buteur de la la saison prochaine s'il est joue dans la bonne position, selon l'ancien défenseur du FC Barcelone, Andrea Orlandi. Malgré 15 buts marqués toutes compétitions confondues la saison dernière, Griezmann a déçu pendant une grande partie de sa première campagne au Camp Nou après son transfert de 120 millions d'euros en provenance de l'Atletico Madrid.

Cela a été illustré par la décision de Quique Setien de le laisser sur le banc pour l'intégralité de la rencontre en quart de finale de dans laquelle le Barça a été humilié 8-2 par le . Ce résultat a marqué la fin du mandat de Setien, avec Ronald Koeman nommé pour le remplacer. L'ancien entraîneur d' prend le relais d'une équipe qui aura toujours Lionel Messi après que le capitaine des Blaugrana ait expliqué à Goal qu'il resterait avec le club bien qu'il leur ait dit qu'il souhaitait partir après la fin de la saison.

Il semble toutefois de plus en plus probable que Luis Suarez quitte le club, la ayant conclu un contrat de trois ans avec l'international uruguayen. Malgré cela, Orlandi ne pense pas que le champion du monde 2018, Antoine Griezmann, devrait remplacer Suarez poste pour poste, mais qu'il devrait plutôt être utilisé en tant que n°10 derrière un attaquant central, ce dernier ayant brillé dans ce rôle à l'Atletico Madrid notamment.

Plus d'équipes

"Si vous engagez Griezmann pour jouer sur l'aile gauche, alors je suis surpris que les dirigeants du FC Barcelone pensent que sa meilleure position est de jouer à ce poste", a déclaré à Goal, Orlandi. "Surtout quand vous payez ce prix pour un joueur de classe mondiale confirmé, vous devez le faire jouer dans sa meilleure position. C'est ce que Koeman a dit et c'est pourquoi je pense que nous verrons le meilleur d'Antoine Griezmann la saison prochaine".

"Il a besoin de jouer avec un attaquant et cela aurait pu être Suarez. Nous l'avons vu lors d'un match contre en où Barcelone a très bien joué. Setien a ensuite changé d'avis pour les deux prochains matchs et nous ne l'avons pas revu. Lorsque vous achetez un joueur de ce pédigree et pour ce prix, vous le faites jouer dans sa meilleure position. Griezmann en tant que n°10 avec Messi à droite et quelqu'un devant, cela profitera à Barcelone", a ajouté l'Espagnol.

"Griezmann a marqué quinze buts en ratant sa saison, s'il la réussit..."

"Je ne le vois pas comme un numéro neuf, il a besoin d’un numéro neuf pour jouer. Il l’a fait avec Olivier Giroud, Diego Costa et Fernando Torres. Il a besoin de cette liberté pour se déplacer dans la surface car c'est un joueur très intelligent. Il continuera à le faire. Il a juste besoin de liberté pour attaquer; défensivement, il fera le travail, il courra, il était parfois arrière gauche pendant la saison dernière donc pas de problème. Il a besoin de jouer à sa meilleure position pour lui permettre d'être le joueur qu'il veut être", a avancé Orlandi.

"Je dis toujours que Karim Benzema sera un concurrent pour le Pichichi (le trophée du meilleur buteur de la Liga), mais Griezmann sera proche. Il a marqué 15 buts lors d'une mauvaise saison pour lui. Il a bien commencé mais on pouvait voir qu'il s'est perdu et c'est un joueur qui a besoin de jouer avec un sourire sur son visage. Nous l'avons vu avec Ronaldinho à l'époque : quand vous jouez sans sourire, c'est alors que vous vous faites de plus en plus petit. C'est ce qui s'est passé la saison dernière mais je pense qu'il sera l'un des meilleurs joueurs la saison prochaine", a conclu l'Espagnol.

Andrea Orlandi, qui a également représenté Swansea City, et Blackpool au cours de sa carrière de joueur, a passé du temps dans le vestiaire du Camp Nou avec Ronaldinho alors qu'il faisait ses débuts en tant que joueur de football professionnel à une époque similaire que celle où Lionel Messi et Andres Iniesta ont fait leurs débuts en équipe première.

Et il se souvient avec tendresse de son temps avec le club bien qu'il n'ait joué qu'un petit rôle sous Frank Rijkaard : "Il m'a fallu un certain temps avant de vraiment apprécier d'être dans le vestiaire parce que lorsque vous entrez, vous êtes plus nerveux qu'autre chose. Avec le recul, c'était fantastique. Je me suis juste souvenu de ma première séance d'entraînement, arrivant trois heures avant l'heure où j'avais besoin d'être là. Je voulais être le premier joueur là-bas et Ronaldinho était le suivant à arriver. Il m'a serré la main et j'étais tellement nerveux que je tremblais. Mais une fois que je suis entré sur le terrain, ils m'ont facilité la tâche".

L'article continue ci-dessous

"J’ai réussi à faire mes débuts en championnat, joué quelques matchs en Coupe et me suis entraîné assez régulièrement avec eux. Je ne sais pas ce que Rijkaard a vu en moi, mais il m’a beaucoup utilisé à l’entraînement. C'était fantastique et j'ai vu les débuts de Leo Messi. J'ai probablement vu le meilleur de Ronaldinho et je peux toujours dire que j'ai joué avec et contre Andres Iniesta dans notre carrière de jeunes", a expliqué Orlandi.

"J'ai toujours su qu'il allait devenir une star, mais ce sont ces années-là où il a vraiment commencé à montrer au joueur qu'il l'était. C'était un immense honneur. J'ai juste essayé de garder les choses simples parce qu'ils étaient de bons joueurs. Je n'avais qu'à faire les bases et c'est ce que j'ai fait. Avec le recul, c'était fantastique. Quand vous allez au milieu dans un taureau au Barça, vous ne sortez jamais !", a conclu l'ancien défenseur blaugrana.