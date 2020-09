Fati veut convaincre Koeman au Barça

Le jeune prodige a brillé sur la scène internationale et il espère avoir davantage de temps de jeu avec les Blaugrana lors de la prochaine campagne.

Ansu Fati espère que sa performance impressionnante avec l' lors de sa première titularisation sur la scène internationale convaincra Ronald Koeman de lui accorder plus d'opportunités en équipe première avec le FC Barcelone. Le talentueux attaquant est devenu le plus jeune buteur de l'histoire d'Espagne - à 17 ans et 311 jours - en trouvant le fond des filets lors de la victoire 4-0 contre l' de La Roja dans la Ligue des Nations dimanche.

Fati a fait sa première apparition pour l'équipe nationale contre l' que jeudi - devenant le plus jeune joueur d'Espagne depuis 84 ans lors du match nul 0-0. L'attaquant né en -Bissau, qui a également obtenu le penalty pour le match d'ouverture de Sergio Ramos contre l'Ukraine, vise à montrer au nouvel entraîneur du Barça, Ronald Koeman qu'il mérite une place régulière dans la première équipe du Barça la saison à venir.

Alors que l'adolescent a fait 33 apparitions et marqué huit buts lors de sa première saison pour Barcelone, il a participé à 18 de ces matches en tant que remplaçant. "Je vais continuer à travailler et c'est l'entraîneur qui décide", a déclaré Fati lorsqu'on lui a demandé s'il pouvait jouer plus au Barça cette saison. "Je m'entraînerai dur, si j'en ai l'opportunité, j'essaierai d'en profiter." La pause internationale a donc été la première expérience de Fati en compagnie du sélectionneur, Luis Enrique.

Il a révélé qu'il avait été chaleureusement accueilli dans la sélection espagnole et a parlé de l'honneur de pouvoir travailler avec Luis Enrique, ancien coach du . "C'est une fierté de travailler avec Luis Enrique et avec tous les joueurs qui sont ici ; ils m'ont reçu à bras ouverts et avec toute la confiance du monde. Continuer à travailler, comme toujours, avec humilité, et tout viendra", a ajouté le jeune attaquant du Barça.

La première saison de Fati dans le football professionnel l'a vu battre une série de records - ce qui a commencé par le fait qu'il est devenu le plus jeune buteur du Barça contre Osasuna en septembre de l'année dernière. En décembre, Fati a remporté l'honneur d'être le plus jeune buteur des Blaugrana en , avec son but vainqueur contre l'Inter lors d'une victoire 2-1 en phase de groupes. Il est également devenu le plus jeune joueur à marquer un doublé en avec ses deux buts lors de la victoire 2-0 du Barça sur en février.