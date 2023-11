Grèce – France : Deschamps prévient ses joueurs

En conférence de presse lundi, Didier Deschamps a prévenu ses joueurs sur l’importance du match contre la Grèce.

A quelques heures de la rencontre entre la France et la Grèce comptant pour la dernière journée des éliminatoires de l’Euro 2024, Didier Deschamps s’est présenté en conférence de presse ce lundi. Le sélectionneur français a évoqué l’importance que revêt ce match et en a profité pour envoyer un message aux Bleus.

Deschamps rappelle l’enjeu du match

Après leur victoire écrasante contre Gibraltar samedi, les Bleus font leur retour sur le terrain mardi soir contre la Grèce. Déjà qualifiée et assurée d’être tête de série lors du tirage au sort, ce match n’a, à priori, aucun enjeu pour l’Equipe de France. Par contre, le duel entre les deux nations a bien un enjeu pour les Grecs. Et Didier Deschamps s’est assuré de rappeler cela à ses joueurs. « Quand on respecte l'adversaire, on va jusqu'au bout et on met les buts quand on a les occasions. Le haut niveau, c'est ça. Après, on peut aussi gérer par moments pendant le match. Demain, l'enjeu pour la Grèce est de préparer le barrage. Mais ça reste un match international, on sera jugés sur ce qu'on fera », déclare le sélectionneur français.

Deschamps prépare ses joueurs au pire

Contrairement au match contre Gibraltar où les Bleus ont déroulé sans grands problèmes, celui contre la Grèce risque d’être compliqué. Didier Deschamps en est conscient et prépare ses joueurs à cette éventualité. « Le match aller avait été difficile. Il y a de la qualité dans cette équipe. Sur le plan offensif, il y a une bonne agressivité. On avait gagné que 1-0. Le public grec va être à fond derrière. Ils préparent le mois de mars, pour eux c'est un match important, je sais qu'ils vont pas nous regarder jouer. Il va y avoir un match de haut niveau », prévient Deschamps.