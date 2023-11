Grèce – France : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La Grèce et la France sont au duel, ce mardi, dans le cadre de l’ultime journée des éliminatoires de l’Euro 2024. Les dernières infos ici.

Les éliminatoires de l’Euro 2024 prennent fin cette semaine. Pour ce faire, la Grèce accorde son hospitalité à l’Equipe de France à OPAP Arena - Agia Sofia Stadium, ce mardi, pour le compte de la dixième et dernière journée.

Les Bleus veulent finir sur une bonne note

Troisième du groupe B des éliminatoires de l’Euro 2024, la Grèce croit encore à ses chances pour se qualifier pour l’Euro Allemagne 2024. Battue par les Pays-Bas (0-1) en huitième journée des éliminatoires du championnat d’Europe, la Grèce s’est relancée le vendredi dernier. Troisièmes du groupe B avec 12 points, les hommes de Gustavo Augusto Poyet Domínguez ont vaincu la Nouvelle-Zélande, vendredi en s’imposant 2-0. Ils visent de s’imposer contre les Bleus pour détrôner les Pays-Bas (2es, 15 points), en cas de faille des Hollandais face à Gibraltar.

De l’autre côté, l’Equipe de France, déjà qualifiée pour l’Euro 2024, est tête de liste dans le groupe B avec 21 points au compteur. Les hommes de Didier Deschamps sont invincibles en remportant tous leurs matchs des éliminatoires. Historiques vainqueurs de Gibraltar (14-0) vendredi, les Bleus veulent terminer les éliminatoires avec une victoire en Grèce pour rester invincibles durant toute la compétition. Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont déjà rallié la Grèce, ce lundi 20 novembre 2023.

Horaire et lieu du match

Grèce – France

10e journée éliminatoires Euro 2024

Lieu : OPAP Arena - Agia Sofia Stadium

A 20h45 française

Les équipes probables du Grèce – France

Grèce: Vlachodmos - Baldock, Hatzidiakos, Mavropanos, Tsimikas - Masouras, Mantalos, Kourbelis, Konstantelias - Bakasetas, Giakoumakis

France: Samba - Koundé, Todibo, Saliba, Lucas Hernandez - Fofana, Rabiot, Griezmann - Mbappé, Kolo Muani, Dembélé

Sur quelle chaîne suivre le match Grèce – France

La rencontre entre la Grèce et la France sera à suivre ce mardi 21 novembre 2023 à partir de 20h45 sur TF1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My TF1.