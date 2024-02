OM, le surprenant constat de Gattuso après la défaite contre l'OL

L’entraineur de l’OM, Gennaro Gattuso, s’est exprimé après la défaite contre l’OL, dimanche.

L’Olympique de Marseille était opposé à Lyon dimanche soir en clôture de la 20e journée de Ligue 1. Victorieux à aller (0-3), les hommes de Gennaro Gattuso n’ont pas pu récidiver à l’occasion du deuxième Olympico de la saison. L’OM s’est incliné face à l’OL sur la plus petite des marges (1-0). Au terme de la rencontre, Gattuso était étonnement moins dur avec ses joueurs.

L’OM a manqué de réaction selon Gattuso

Hors de ses bases, l’OM a souffert face à l’Olympique Lyonnais et surtout en première mi-temps. Après avoir concédé l’ouverture du score, le club phocéen n’a pas bien réagi pour revenir au score avant la pause. Ce n’est qu’en deuxième mi-temps que les Phocéens se sont réveillés sans grande réussite.

Selon Gennaro Gattuso, le résultat aurait pu être différent si l’équipe avait réagi à temps. « Sur quoi ça s’est joué ? En première période, la qualité de leurs joueurs a fait la différence. Et après, on a été mieux, on a bien attaqué la profondeur, et la défaite n’est pas forcément méritée. Mais on n’en a pas fait assez quand même. La différence c’est qu’on n’en a pas fait assez au début. On aurait pu faire mieux », lance l’entraineur olympien au micro de Prime Video.

L'article continue ci-dessous

Getty

« On n’est pas encore morts »

La défaite contre l’OL éloigne encore plus l’OM des places européennes. Le club phocéen (8e, 29 pts) accuse désormais six points de retard sur le 4e, Lille (35pts). Même si Gennaro Gattuso croit toujours en son équipe, le technicien italien reconnait que ses joueurs n’en font pas assez pour atteindre les objectifs du club.

« Comment relancer l’équipe ? Travailler. Faire les meilleurs résultats en se donnant à fond. Y a six points à aller chercher par rapport aux places européennes. Mais ce qu’on fait actuellement ne peut pas suffire. Mais on n’est pas mal non plus avec ce qu’on a produit aujourd’hui. Pour tout un tas de raisons, je continue à croire en cette équipe. On n’est pas encore morts. Et on a eu de la personnalité », ajoute Gattuso.