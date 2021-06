France - Suisse : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Après s'être extirpée de son groupe, l'équipe de France aborde ce lundi son premier match éliminatoire de l'Euro. Face à elle se dresse la Suisse.

C'est le début des choses sérieuses pour l'équipe de France. Performante à défaut d'être totalement convaincante à l'occasion de la phase des groupes, où elle a devancé l'Allemagne, le Portugal et la Hongrie, la sélection tricolore a rendez-vous à partir de ce lundi avec une autre compétition. A Bucarest, elle se mesure à la Suisse pour ce qui sera son premier match couperet de cet Euro 2020. L'adversaire n'est pas un foudre de guerre, mais le contexte fait que la méfiance est de mise. Ne pas avoir droit à l'erreur change radicalement l'approche des rencontres. Même s'ils y sont habitués, Mbappé et ses coéquipiers seraient donc bien inspirés à dompter l'enjeu et faire honneur à leur statut.

Championne du monde en titre, la France ne vise rien d'autre que le sacre final dans cette compétition. Mais, aujourd'hui, elle veut surtout franchir les étapes une par une et ne pas se projeter trop loin. L'élimination des Pays-Bas dimanche soir est venue rappeler à quel point le football peut être imprévisible pour peu qu'un favori ne se montre pas sous son meilleur jour. "On a l'ambition d'être en quarts. Ça passe par une victoire contre la Suisse. Tous les matchs sont très difficiles, peu importe les équipes. On ne pense que ça va être facile", a assuré Didier Deschamps lors de la conférence de presse d'avant-match.

Les Bleus n'ont donc pas intérêt à sous-estimer leur prochain adversaire. Mais, il convient également de ne pas le respecter plus qu'il n'en faut et essayer de retrouver une dynamique de victoires. Pogba et ses coéquipiers ont certes fini premiers de leur poule, mais ils ont manqué de gagner lors de leurs deux dernières sorties. Cette fois, et à moins de passer par l'épreuve des tirs au but, ils ne pourront se contenter d'un tel résultat. Mais dire qu'ils peuvent dominer la Nati dans le temps règlementaire est un doux euphémisme. S'ils retrouvent tout ce qui fait leur force et les bonnes habitudes qu'on leur connait, ils n'ont aucune raison de trembler face à un adversaire qui ne les a plus battus depuis 1992.

L'interrogation qui subsiste avant ce rendez-vous contre les Helvètes, c'est l'équipe de départ et le schéma dans lequel elle se produira. Le 3-5-2 avait été évoqué ces derniers jours, mais l'on se dirige finalement vers un 4-2-3-1 avec la titularisation de Clément Lenglet dans l'axe de la défense, et la basculement de Presnel Kimpembe sur le côté gauche. Lucas Hernandez est opérationnel après avoir récupéré de sa blessure, mais son entraineur veut des joueurs à 100% de leurs capacités, quitte à changer le onze préférentiel. La suite nous dira si c'était la bonne approche, mais généralement DD se trompe rarement quand le niveau s'élève aussi haut.

Match France - Suisse Date Lundi 28 juin 2021 Coup d'envoi 21h00 (CET)

Diffusion TV, live streaming : comment regarder le match ?

Le match France - Suisse sera co-diffusé par TF1 (en clair) et BeIn Sports 1. Pour le regarder en streaming, il faudrait se connecter aux plateformes dédiées des deux chaines.

Chaîne TV Streaming BeIn Sports 1 BeIn Sports connect TF1 MyTF1

Le groupe des Bleus et la compo probable

Position Les joueurs convoqués Gardiens Hugo Lloris, Mike Maignan, Steve Mandana Défenseurs Benjamin Pavard, Presnel Kimpembe, Clément Lenglet, Raphaël Varane, Lucas Hernandez, Léo Dubois, Kurt Zouma Milieux Paul Pogba, Corentin Tolisso, N'Golo Kanté, Adrien Rabiot, Moussa Sissoko, Thomas Lemar Attaquants Olivier Giroud, Karim Benzema, Kylian Mbappé, Wissam Ben Yedder, Antoine Griezmann, Kingsley Coman.

La compo probable (4-2-3-1) : Lloris - Kimpembe, Varane, Lenglet, Pavard - Pogba, Kanté ; Rabiot, Griezmann, Mbappé - Benzema.

Les principaux absents

Ousmane Dembélé (genou), Digne (cuisse), Thuram et Koundé (adducteurs)

La compo probable de la Suisse (4-4-1-2) : Sommer - Elvedi, Akanji, R. Rodriguez - Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber - Shaqiri - Seferovic, Embolo.

L'historique entre les deux nations

Au 21e siècle, les deux voisins se sont très souvent affrontés. Il y a eu sept matches en tout et pour tout, avec un score cumulé de 11-4 en faveur des Tricolores. Cela étant, on garde particulièrement en mémoire la purge qu’il y a eue à l’occasion de la Coupe du Monde 2006 (0-0), ou encore en éliminatoires de cette même compétition (0-0, 1-1).

A noter cela dit que dans un tournoi majeur international, les Bleus n’ont jamais connu de faux-pas face aux Helvètes. En revanche, en amical, il y a bien eu quelques accrocs. Le dernier date de mai 1992, juste avant l’Euro suédois, les Tricolores s’étaient inclinés 2-1 à Lausanne. Christophe Bonvin leur a mis un doublé. Et un certain Didier Deschamps était alors titulaire dans le camp français.

Au total, il y eu 38 confrontations entre les deux nations (12 victoires suisses, 10 nuls et 16 victoires françaises). On soulignera aussi qu’il n’y a jamais eu de duels entre les deux sélections en phase à élimination directe d’un Euro ou d’un Mondial. Ça sera donc une première.