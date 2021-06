France - Suisse, les Bleus vers une défense à trois

L’équipe de France pourrait se présenter à son match contre la Suisse avec une défense à trois éléments seulement.

Didier Deschamps préparerait-il une révolution tactique en prévision du huitième de finale de l’Euro contre la Suisse, prévu lundi soir ? C’est la tendance qui se dégage. Le sélectionneur tricolore envisage de passer à trois défenseurs seulement derrière.

Selon une information de L’Equipe, ce sont les joueurs eux-mêmes qui ont demandé cette modification dans le onze de départ. Le coach tricolore se serait exécuté, et la mise en place de ce samedi à Bucarest a été effectuée dans cette optique.

Lenglet associé à Kimpembe et Varane ?

Le passage à trois centraux s’apparente à une décision forcée au vu des incertitudes qu’il y a au poste d’arrière gauche. Certes, Lucas Hernandez a repris l’entrainement mais à titre individuel seulement. Il y a donc un petit doute concernant sa capacité à pouvoir tenir sa place face à la Nati et pouvoir bien le faire. Et son remplaçant Lucas Digne est indisponible pour cause d’élongation. Plutôt que d’aligner dans ce secteur un joueur dont ce n’est pas le véritable poste, le choix aurait donc été fait de remodeler le schéma tactique.

Il n’est pas exclu aussi que Deschamps ait choisi de changer afin de s’adapter à l’adversaire. Dans un entretien à BeIn Sports, il avait confié récemment qu’il était intéressant de jouer en 3-4-1-2, lorsque ce même système est utilisé par l’équipe d'en face.

Jouer à trois derrière pourrait faire le bonheur de Kurt Zouma ou de Clément Lenglet. En tant qu'axiaux, ils peuvent prétendre dorénavant à une place de titulaire aux côtés de Presnel Kimpembe et de Raphaël Varane. Et pour l'instant c'est le Barcelonais qui tient la corde pour être aligné. Jules Koundé aurait pu aussi incarner une solution, mais le Sévillan se plaint des adducteurs depuis le match contre le Portugal. Ce samedi, il ne s'est d'ailleurs pas entrainé. Notons aussi que dans cette disposition, ce sont Benjamin Pavard et Adrien Rabiot qui occuperont les rôles des pistons.

Avant l’affrontement face aux Helvètes, les Français ont encore un autre entrainement à effectuer. Ça sera dimanche (à 19h30, heure française), la veille du match. On en saura alors certainement plus sur les intentions réelles de Deschamps.