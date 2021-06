France - L'avenir de Deschamps ? Noël Le Graët fait une mise au point

Le président de la FFF s'est exprimé suite à son entrevue avec Didier Deschamps concernant l'avenir de ce dernier à la tête des Bleus.

L'avenir de Didier Deschamps est sur toutes les lèvres depuis l'élimination prématurée de la France dès les huitièmes de finale de l'Euro 2020 contre la Suisse. Beaucoup pensent que la prestation des Bleus est un échec, voir même un fiasco. Et le sélectionneur n'y est pas pour rien. Son 3-5-2 aligné face à la Suisse a souffert de nombreuses contestations et son attentisme lors de la première période n'a pas plaidé en sa faveur.

Pourtant, Didier Deschamps a amené l'équipe de France au sommet en 2018 et mérite du crédit pour cela. Qui plus est, il est toujours sous contrat jusqu'à la fin de l'année 2022, après la Coupe du monde au Qatar. Noël Le Graët a été déçu par la performance de l'équipe de France lors de cette compétition, pour autant, il ne veut pas prendre de décisions hâtives concernant l'avenir de Didier Deschamps. Au micro d'Europe 1, le président de la FFF en a dit un peu plus sur l'avenir du sélectionneur des Bleus.

"Je me suis entretenu ce soir avec lui, à 18h au Bourget, avant qu'il reprenne l'avion pour Nice. J'ai l'impression qu'il n'a pas envie de partir. On a convenu de laisser passer une petite semaine puis de se rencontrer. On a bavardé deux minutes, on va discuter sereinement dans les huit-dix jours qui viennent. Jusqu'à présent, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. On a raté cette compétition, c'est certain, parce qu'on avait quand même des objectifs élevés. Je croyais sûrement, mais à tort, que notre équipe était dans les quatre meilleures d'Europe", a expliqué Noël Le Graët.

"On ne va pas tout remettre en cause"

"On ne peut jamais décider à chaud. On va faire le bilan d'un certain nombre de matches, de la popularité de Didier mais aussi de l'affection que les joueurs lui portent. On ne décide pas comme ça, il faut aussi que lui ait très envie (de rester). Il n'y a que dix matches par an, il faut avoir une motivation extrême et je suis persuadé qu'il l'a", a ajouté le président de la FFF. Noël Le Graët a parlé d'un délai d'une semaine dans un entretien accordé à Le Figaro.

"J'ai eu Didier Deschamps au téléphone, il rentrait chez lui dans le Sud. On s’est donné une semaine pour réfléchir et se revoir. Il a besoin de réfléchir, moi aussi, on se verra ailleurs qu’à la FFF pour passer une journée ensemble, faire le point sur sa motivation et son désir (…) On ne va pas tout remettre en cause, après tout ce qu’il a fait. On parle d’un homme qui a tout gagné et nous a fait remporter la Coupe du monde en 2018. Je veux voir dans quel état d’esprit il est, si sa motivation est intacte, et la mienne aussi", a expliqué le indiqué de la FFF.

Noël Le Graët a également évoqué le cas de Zinedine Zidane, disponible actuellement, favori pour succéder à Didier Deschamps en cas de départ de ce dernier : "À croire qu'il se rend disponible à chaque fois que les Bleus terminent une compétition. C'est un homme que j'apprécie, on ne va pas refaire son parcours de joueur et d'entraîneur. Zidane arrivera bien un jour à la tête des Bleus. Quand ? Je ne sais pas. Je n'ai pas de scoop à vous annoncer aujourd'hui".