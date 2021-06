Équipe de France - Et maintenant, Zinédine Zidane ?

Logiquement pointé du doigt après l’élimination des Bleus dès les huitièmes à l'Euro, Didier Deschamps va-t-il céder sa place à Zinédine Zidane ?

"Je lui souhaite le meilleur dans sa vie future. Il a envie d'être sélectionneur de l'équipe de France et je suis certain qu'il y arrivera." En souhaitant bonne route à son désormais ex-entraîneur Zinédine Zidane il y a quelques jours, Florentino Perez a lâché une bombe. Et cette bombe du président madrilène a explosé mardi soir lors de l’élimination des Bleus dès les huitièmes de finale à l’Euro, face à la Suisse.

Deschamps a eu tout faux

Avant cela, la bombe n’était qu’un pétard mouillé. Et elle le serait restée si Didier Deschamps était allé au bout de son Euro, ou au moins en demies. Mais l’ancien coach de l’OM a tout raté face aux Helvètes, de sa composition de départ en 3-5-2 à ses changements en cours de match, avec notamment l’incroyable sortie d’Antoine Griezmann pour l’entrée en jeu de Moussa Sissoko.

Au lendemain du drame, nombreux sont les consultants, journalistes et autres supporters influents qui ont pointé du doigt la responsabilité du plus grand gagneur de l’histoire du football français. À raison ? À tort ? Ce débat appartient à d’autres, mais malgré la finale de 2016 et la victoire de 2018 - vingt ans après la sienne - Deschamps n’a jamais vraiment réussi à donner une identité de jeu concrète à son équipe.

Pas de départ sans démission pour DD ?

Sachant tout cela, doit-il céder sa place après la débâcle ? "Il n'y a pas de souci, j'assume mes responsabilités, je le sais très bien, c'est le foot", a-t-il déclaré une fois éliminé. Sous contrat jusqu’au Mondial 2022, DD ne sera sans doute pas remercié par le président de la FFF, son ami Noël Le Graët, et seule une démission semble pouvoir aboutir sur un changement d’entraîneur.

D’après l’AFP, NLG s’est tout de même déclaré "déçu" après l’élimination des Bleus, et il a promis de "discuter" avec son sélectionneur. À priori pour lui confirmer qu’il continuera l’aventure s’il le souhaite. À moins qu’il ne lui annonce le nom de son remplaçant ? Car, comme l’a dit le président madrilène, Zidane est prêt à prendre le relais.

Zidane "n’attend que ça"

Une information confirmée par le correspondant espagnol de RMC Sport, Fred Hermel. "Il est 100% prêt. Je vous rappelle qu'il a quitté le Real Madrid. Il n'attend que ça. Et son staff n'attend que ça", a-t-il confié sur les ondes de la radio parisienne. L’histoire serait belle, et encore plus avec ce retour en force de son "frérot" Karim Benzema, l’un des rares joueurs de l’équipe de France à ne pas avoir à rougir de son Euro.