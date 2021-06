France : "Déçu", Noël Le Graët met la pression sur Didier Deschamps

Le président de la FFF est "déçu" par le résultat des Bleus et veut s'entretenir avec Didier Deschamps.

Dans le football, tout va très vite, c'est bien connu. Il y a quelques semaines, l'équipe de France faisait figure de favori et d'épouvantail pour le championnat d'Europe. Et Didier Deschamps était l'homme de la situation. À tel point, que Noël Le Graët ne jurait que par lui et parlait d'une prolongation de contrat pour le natif de Bayonne, à la tête des Bleus depuis l'été 2012 et sous contrat avec l'équipe de France jusqu'à fin 2022 après la Coupe du monde au Qatar.

Mais tout peut très vite changer dans le football. Une élimination précoce dans une grande compétition et tout est relancé. À l'image de l'Allemagne de Joachim Löw en 2018, éliminé dès la phase de poules, où encore de l'équipe de France en 2021, éliminé dès les huitièmes de finale par la Suisse. En effet, il y a un mois, avant la compétition, Noël Le Graët avait fait un discours devant les joueurs évoquant l'objectif de finir "au minimum dans le dernier carré" du championnat d'Europe.

Forcément, au lendemain de la défaite face à la Suisse, de la déception est présente chez les supporters des Bleus, chez les joueurs, mais aussi pour le président de la FFF. "Je suis déçu parce qu’on menait 3-1 à dix minutes de la fin. Et puis, on rate le dernier penalty. Ne pas atteindre les quarts de finale, c’est une déception. Ceci dit, ce sont les aléas du foot. Tout le monde vous le dira. On a eu des temps forts dans ce match. On pensait que c’était gagné" a déclaré Noël Le Graët en marge de l’assemblée générale du CNOSF.

Entretien Le Graët-Deschamps prévu

"Je vais appeler Didier Deschamps parce que je ne l’ai pas encore eu. Il ne faut pas confondre les choses. On aura besoin de discuter évidemment. J’ai beaucoup d’affection pour lui. Je connais les difficultés du foot. Ça tient à tellement peu de choses. Il n’y a pas de logique économique dans le football. On est déçu. Quand on mène 3-1, c’est surtout ça qui m’agace un peu, on doit gagner" a regretté le président de la FFF, toutefois visiblement pas décidé à écarter Didier Deschamps.

Au micro de beIN Sports, Didier Deschamps a botté en touche concernant son futur après la rencontre face à la Suisse : "Mon avenir ? Ce n'est pas la question. Vous savez, on s'est dit des choses. Il y a de la solidarité, de l'unité dans ce groupe, une force qui se dégage. J'ai une responsabilité, je l'assume. Je suis avec eux, ils sont avec moi. C'est le sport, il faut l'accepter, même si ça fait mal. C'est prévu qu'on se voit en septembre (sourire)".

La conversation entre Didier Deschamps et Noël Le Graët sera importante pour la suite. Mais même si les Bleus ont échoué lors du championnat d'Europe, le travail de Didier Deschamps et son sacre lors de la Coupe du monde 2018 ne sont pas effacés pour autant. L'ombre de Zinedine Zidane, disponible sur le marché, plane sur l'équipe de France mais pour le moment, Didier Deschamps garde la main envers et contre tout.