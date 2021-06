France, Deschamps donne son opinion sur la hiérarchie pour les pénaltys

Le sélectionneur des Bleus n'a pas encore fait son choix concernant le tireur numéro 1 des Bleus en cas de penalty.

L'équipe de France s'est facilement imposé face au Pays de Galles ce mercredi soir en match amical à Nice. La soirée aurait pu être encore plus belle si Karim Benzema avait marqué son penalty pour son retour avec les Bleus. L'attaquant du Real Madrid a pris ses responsabilités mais a vu sa tentative être arrêtée par le portier gallois. Récemment, les Bleus ont manqué plusieurs penaltys et les tireurs ont souvent changé. En conférence de presse, Didier Deschamps a confessé qu'il n'y a pas une hiérarchie précise actuellement.

"Plusieurs joueurs sont capables de tirer les penalties, même si on reste sur une série plutôt pas bonne. Un ordre ou pas... les joueurs sont suffisamment... Antoine les tirait très bien, il ne les a plus tiré de toute la saison. Forcément, c'est moins évident. Kylian a pu en tirer, même s'il a raté le dernier, Karim en tire aussi. Je n'avais rien décidé avant, on verra. C'est le ressenti entre les joueurs. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas un affichage des choses négatives. Antoine l'a senti comme ça, voilà. Il y a toujours une part d'égoïsme dans chaque joueur mais il y a aussi cette envie de donner pour le partenaire", a analysé le sélectionneur des Bleus.

Didier Deschamps n'est pas inquiet pour Benzema : "Karim a fait de très bonnes choses dans son registre. Il a été malheureux ou le gardien a été très bon. Ne serait-ce que sur le penalty, je l'ai revu, il est bien tiré mais il est arrêté. Il a eu d'autres situations, évidemment pour un attaquant, marquer c'est concrétiser. Cela n'a pas été le cas ce soir. Forcément, avec son registre, sa palette élargie, ça a permis à l'équipe de France d'avoir une maîtrise et il a eu une complémentarité avec ses partenaires".

Deschamps heureux de son système de jeu

Le sélectionneur est heureux du début de stage des Bleus : "Ce résultat vient conclure cette première phase de préparation, où évidemment, il y a eu une charge de travail importante. Les entraînements c'est une chose, la seule vérité c'est celle du terrain. Face à un adversaire dynamique, agressif, même si en étant réduit à 10, ça nous a évidemment facilité la tâche. L'équipe de France a eu de la maîtrise et cette capacité à mettre de la variété, à pouvoir se créer des occasions. Avec un peu plus de réussite, on aurait pu marquer plus de buts. Je ne vais pas crier, ça y est on est arrivé ! Mais il y a eu de bonnes choses, avec la répétition c'est censé s'améliorer. La qualité est là, je le sais, vous le savez. L'état d'esprit aussi. J'attache autant, si ce ne plus encore à l'état d'esprit. Les joueurs qui sont rentrés ont apporté du dynamisme".

"Le système, je ne trouve pas que ce soit de grands changements. Il faut faire en sorte de mettre tous les joueurs dans la meilleure position possible. C'est une solution, il y en a d'autres. Mais dans ce schéma-là de départ où ils ont une grande liberté, il n'y a pas un joueur qui est hors fonction. Même les milieux de terrains. Ensuite, c'est de l'intelligence entre eux. Ils savent très bien ce que j'attends d'eux à la perte du ballon pour permettre à l'équipe d'être performante défensivement et mieux réattaquer derrière. C'est des ajustements, mais ça discute et ça me plaît", a ajouté le natif de Bayonne.

Didier Deschamps ne compte pas céder à l'enflammade après ce succès : "Je n'ai pas les mêmes regrets que l'entraîneur du Pays de Galles. C'est toujours embêtant dans les matches de préparation. C'est pour avoir des difficultés aussi. Si on n'en a pas, ça ne nous donnera pas de garanties. Tout se passe bien comme prévu chaque jour, ce n'est pas pour autant qu'il faut qu'on s'endorme sur nos lauriers, qu'on pense qu'avec notre qualité, notre talent, ça va suffire. Je ne vais pas me battre contre ça, mais avec mon staff on est en alerte. Les joueurs en ont bien conscience aussi. Dans l'idéal, avoir onze contre onze pendant tout le match nous aurait demandé plus".