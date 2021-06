EDF - Karim Benzema, un retour et des promesses

Un penalty raté mais surtout beaucoup de promesses : cinq ans après, Karim Benzema a rejoué sous la maillot bleu et on a déjà hâte de la suite.

"Bien, très bien. J'ai eu de très bonnes sensations, avec une bonne semaine de travail et de physique. Ça monte en puissance. Je me suis bien senti, je suis monté en puissance, c'est de bonne augure pour la suite." Au moment de juger son retour en Bleu après la victoire face au Pays de Galles, c'est tout sourire que Karim Benzema s'est confié à TF1.

Cinq ans et 237 jours. Le 8 octobre 2015, Karim Benzema disputait son dernier match avec l'équipe de France et inscrivait un doublé. Une éternité plus tard, toujours à Nice, le serial buteur du Real Madrid faisait son retour tant attendu en Bleus ce mercredi soir pour ce match de préparation face au Pays de Galles.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les attentes étaient grandes autour de KB19. Aligné en pointe, au cœur d'un trio de rêve avec Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, le récent demi-finaliste de la Ligue des champions est apparu bien en jambes et n'a jamais hésité à dézoner et combiner avec ses compères, dont un Paul Pogba souvent très haut sur le terrain.

C'est d'ailleurs à la réception d'un centre du Mancunien qu'il s'est procuré la première opportunité de la soirée d'un tête décroisée pleine de vice bien sortie par Ward, seul homme à pouvoir le priver d'une soirée parfaite.

Car derrière, le portier n°2 de Leicester a stoppé le penalty du joueur formé à Lyon, qui se l'était lui-même procuré en voyant Neco Williams (exclu sur le coup) contrer devant sa ligne sa tentative à bout portant. Le seul point noir d'une soirée pleine de promesses.

Un penalty raté, mais déjà de belles combinaisons

Car Benzema n'a jamais cessé de jouer juste, parfaitement entouré qu'il était par Griezmann et Mbappé d'abord, mais aussi les entrants Coman puis Dembélé en seconde période. C'est d'ailleurs sur une belle action entre les trois stars que Mbappé a finalement frappé au-dessus juste avant la pause.

Après le repos, le Madrilène a vu Antoine Griezmann s'offrir le but de la soirée, avant d'être à l'origine du troisième avec une frappe limpide sur le poteau qui profite finalement à Ousmane Dembélé.

L'article continue ci-dessous

Entre-temps, il avait tenté sa chance de l'entrée de la surface (70e), avant de voir Ward le priver encore d'un moment magique après une tête sur corner (83e). Une dernière frappe non cadrée (87e) et la messe est dite : il n'y aura pas de cerise sur ce gâteau déjà bien fourni. Au grand dam de Didier Deschamps, au micro de TF1 : "Karim a été malheureux, mais il a été bien présent", a réagi le sélectionneur.

"Un but lui aurait fait plaisir, et moi aussi, mais s'il les garde pour après... C'était un moment important pour lui. Après, il s'inscrit dans un collectif par rapport à la manière dont il joue."

Oui, Karim Benzema a fait son grand retour en Bleu. Et on a déjà hâte d'être à mardi prochain pour la réception de la Bulgarie au stade de France. En espérant que l'efficacité sera cette fois au rendez-vous.