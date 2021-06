France-Allemagne, Didier Deschamps : "Ce premier match est important mais pas décisif"

À la veille de l'entrée en lice des Bleus à l'Euro 2020 face à l'Allemagne, le sélectionneur français était présent en conférence de presse.

J-1 avant le début de l'Euro 2020 pour l'équipe de France. Les Bleus se préparent à débuter leur conquête du championnat d'Europe avec un choc au sommet face à l'Allemagne. Une rencontre entre les deux derniers champions du monde qui promet, d'autant plus avec le passif des deux sélections sur la scène internationale. À la veille de cette rencontre déjà cruciale pour la suite de la compétition, Didier Deschamps était en conférence de presse et a évoqué l'importance de ce premier match, les qualités de l'Allemagne et les propos d'Antonio Rudiger.

Didier Deschamps considère que ce premier match n'est pas décisif : "En 2018 (au Mondial, ndlr), on n'avait pas débuté au mieux. Je ne peux pas considérer cela comme une erreur. J'ai l'habitude de vous dire que le premier match est important mais pas décisif. Il nous restera encore deux matches derrière. La qualité de l'adversaire fait que c'est un choc d'entrée. C'est un choc pour nous, mais pour les Allemands aussi. On fait partie des meilleures nations européennes. L'objectif c'est de rechercher l'efficacité dans les deux zones. C'est là où ça va se jouer".

"On se retrouve dans le même cas de figure qu'en 2000. Je ne vais pas me servir de ce qui s'est passé en 2000. Je me suis servi en 2018 de ce qui nous était arrivé en 2016. Par contre 2018 doit nous servir. Les adversaires ne seront pas les mêmes. L'expérience est importante mais je ne fais pas de références à ce que j'ai connu moi dans ma première vie de joueur", a ajouté le sélectionneur des Bleus.

Deschamps conserve le mystère pour le tireur de penalty

Didier Deschamps est prêt au combat et a répondu aux propos d'Antonio Rudiger qui parlait de faire des gestes "sales" pour freiner les Bleus : "Le haut niveau c'est un combat athlétique aussi. Il y aura de l'engagement. Les Allemands sont préparés à ça, nous aussi. Il y aura un engagement total de la part des deux équipes. Dans les matches de haut niveau, c'est la technique qui fait la différence, mais il y a toujours de l'engagement de la part des deux équipes et il sera présent demain aussi.

Le sélectionneur de l'équipe de France se méfie de l'Allemagne, pour autant, il ne compte pas aborder ce match de manière frileuse : "Je ne vais pas forcément demander à mes latéraux de moins déborder et de moins centrer. Tout dépend de la position, mais je leur laisserai la même liberté. Je ne vais pas les freiner parce que l'apport des latéraux est important, quel que soit le système de jeu".

"Le plan pour bloquer l'attaque allemande ? Demander à Joachim Löw quel est le plan pour bloquer les nôtres. Il y a cette qualité individuelle, avec des positions qui ne sont pas figées de leur part. Havertz et Gnabry peuvent utiliser tout le front de l'attaque. Il y a aussi Werner ou Sané, avec des profils différents. Dans l'animation offensive, ces joueurs là sont importants pour l'Allemagne. On va faire en sorte de limiter leur influence", a ajouté le natif de Bayonne.

Enfin, Didier Deschamps a botté en touche en ce qui concerne la hiérarchie des penaltys, Karim Benzema ayant raté le dernier, en sachant qu'Antoine Griezmann était le tireur habituel jusqu'à présent : "Qui va tirer le prochain penalty ? Je ne vais pas vous donner de précisions sur ce sujet, pour la seule et bonne raison que si j'en donne à vous, j'en donne aussi à l'adversaire. Vous verrez donc cela en temps voulu.