Un ancien international allemand se demande si la France "a toujours autant faim"

L'ancien milieu de terrain du Bayern Munich prévient l'équipe de France de ne pas sous-estimer l'Allemagne et dévoile ses favoris pour l'Euro.

Championne du monde en 2018, vice-championne d'Europe en 2016, la France aborde l'Euro 2020 avec l'ambition de l'emporter et de réaliser un doublé. Bien évidemment, les Bleus font partie des favoris au sacre final et comptent bien assumer ce statut. Néanmoins, la France aura fort à faire pour être sacré champion d'Europe et cela commencera avec un premier test grandeur nature contre l'Allemagne. Dans une interview accordée à l'Equipe, Bastian Schweinsteiger a prévenu les Bleus sur la difficulté de rester au haut niveau sur la durée.

"La France peut s'estimer heureuse d'avoir autant de joueurs d'une telle qualité. Mbappé, Kanté ou Pogba sont des joueurs qui peuvent assurément faire la différence. À la base, il y a énormément de qualité individuelle. Ce qui peut en plus devenir dangereux pour l'Allemagne, c'est que cette génération sait désormais précisément comment gagner un titre. Mais je suis impatient de voir si l'équipe a toujours autant faim, comme c'était le cas à la Coupe du monde 2018. Se maintenir au niveau après avoir gagné des titres n'est pas toujours facile. Il faut rester à fond", a indiqué l'ancien du Bayern Munich.

"Nous nous sommes déjà rencontrés par mal de fois. Il y a la demi-finale de l'Euro 2016 à Marseille, où nous avons été éliminés. Allemagne-France, est toujours un classique, comme Allemagne-Angleterre ou Allemagne-Italie. Lors de la Coupe du monde 2014, la chance était de notre côté. Nous avons réussi à trouver le bon rythme en quart de finale. Pendant le tournoi, on commençait déjà à voir à quel point la France était une bonne équipe. Les années suivantes l'ont confirmé encore davantage, jusqu'à aujourd'hui", a ajouté Bastian Schweinsteiger.

"Qui sait ? Des bons résultats contre la France et le Portugal peuvent donner de l'élan à l'équipe pour tout le tournoi"

Le champion du monde 2014 pense que l'Allemagne à un rôle à jouer dans ce championnat d'Europe : "Si tous les joueurs sont en forme et s'ils jouent dans leur meilleure position, il faudra à coup sûr compter sur l'Allemagne. Les retours de Thomas Müller et Mats Hummels donnent de la stabilité à l'équipe, ce sont des leaders. Nous avons aussi le meilleur gardien du monde, Manuel Neuer, c'est un facteur décisif".

"Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'Allemagne juste parce que nous n'avons pas été souverains lors des derniers matches, comme lors du 0-6 contre l'Espagne en Ligue des Nations ou lors de la défaite 1-2 contre la Macédoine du Nord en qualification de la Coupe du monde. Qui sait ? Des bons résultats contre la France et le Portugal peuvent donner de l'élan à l'équipe pour tout le tournoi. La qualité existe en tout cas. La question est de savoir si les Allemands la démontreront sur le terrain", a ajouté Schweinsteiger.

L'ancien joueur du Bayern Munich a dévoilé ses favoris pour l'Euro 2020 : "La Belgique et l'Espagne ont de bonnes équipes, mais les Anglais peuvent aussi réussir un bon tournoi. Les Pays-Bas ont également des joueurs de grande qualité, je pense qu'ils iront loin. Mais pour moi, la France et le Portugal sont les grands favoris de l'Euro."