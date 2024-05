Finale Real – Dortmund, Chelsea encaisse une fortune grâce à Hazard

Bien qu’il soit retraité, Eden Hazard continue de renflouer les caisses de Chelsea par le biais de son transfert au Real Madrid.

Le 1er juin prochain, le Borussia Dortmund et le Real Madrid vont se défier en finale de Ligue des champions de l’UEFA. En prélude à ce choc prévu à Wembley, à Londres, l’ancien joueur des Blues de Chelsea, Eden Hazard, permet au club anglais de gagner une belle enveloppe de la part du Real Madrid.

Hazard au Real, un rêve réalisé mais pas réussi

Tout Londres avait tremblé le 1er juillet 2019 avec le transfert d’Eden Hazard en provenance de Chelsea pour le Real Madrid. L’ancien international ailier gauche belge (126 capes, 33 buts) avait signé en faveur de la Maison Blanche contre une somme mirobolante de 115 millions d’euros. Mais cela n’aura été qu’un vrai fiasco puisque l’ancien de Lille n’a jamais réussi à s’imposer au Bernabéu.

Le Belge a réalisé son rêve de jouer pour le Real Madrid, mais il n'a pas réussi à la mission. En quatre saisons, le Belge n’avait pas pu réussir à convaincre la Maison Blanche qui a fini par résilier, d’un commun accord, le contrat du Diable Rouge à l’été 2023. Très souvent blessé depuis son arrivée, Eden Hazard n’a eu à disputer que 76 matchs toutes compétitions confondues avec le Real Madrid. Sur l’ensemble, le natif de La Louvière a inscrit 7 buts et délivré 9 passes décisives. Parti du Real, Hazard a jugé bon de mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel en octobre 2023.

Chelsea gagne gros grâce à Hazard

En 2019, Eden Hazard avait rejoint le Real Madrid contre une enveloppe d’environ 115 millions d’euros, avec plus de 40 millions de livres sterling (46 millions d’euros) de bonus en fonction des performances. Selon les informations rapportées par The Telegraph, ce mercredi 15 mai, le club londonien va toucher un bonus de cinq millions de livres (5,8 millions d’euros) grâce à la qualification du Real Madrid en finale de Ligue des champions. Ceci grâce à Eden Hazard, bien qu’il ne soit plus en activité.

L’un de ces bonus était lié à la participation du Real Madrid à la finale de Ligue des champions. Après la finale 2022 remportée par le Real Madrid face à Liverpool (1-0), le club espagnol vient d’atteindre encore la finale cette année après avoir écarté le Bayern Munich en demi-finales. Alors, Les Merengue verseront donc ce bonus toujours valable aux Londoniens.