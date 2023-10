Eden Hazard prend sa retraite !

Après avoir été libéré de son contrat avec le Real Madrid un an plus tôt que prévu, Eden Hazard dit stop

L'ancien Lillois est resté dans la capitale espagnole avec sa famille et a réfléchi à son avenir dans le football.

Kylian Hazard a exhorté son frère aîné à se retirer du football, après une période très difficile au Real Madrid, et c'est ce qu'il a fait. Sur Instagram, Eden, 32 ans, a annoncé qu'il raccrochait les crampons.

Hazard était largement considéré comme l'un des meilleurs joueurs au monde lorsqu'il évoluait à Chelsea. Il n'a pas pu reproduire cette forme au Real Madrid, mais il a tout de même aidé le club à remporter deux titres de Liga, une Ligue des champions, une Copa del Rey, une Super Coupe de l'UEFA et une Super Coupe d'Espagne.

Hazard a accompli tant de choses dans le football au cours de ses 16 années de carrière, et il peut maintenant se réjouir de passer du temps avec sa famille et ses amis les plus proches.