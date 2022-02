FC Barcelone : Xavi classe le dossier Ousmane Dembélé

Xavi a déclaré qu'Ousmane Dembele pourrait faire sa première apparition au Camp Nou depuis la fin de la période des transferts en janvier, lors du match d'Europa League contre Naples. Ousmane Dembele a fait sa première apparition avec le Barça depuis plus d'un mois lorsqu'il est sorti du banc lors du match nul 2-2 à l'Espanyol dimanche.

"Dembélé peut jouer à domicile ou à l'extérieur"

Le joueur de 24 ans a refusé de quitter le club catalan lors du mercato hivernal alors que les Blaugrana essayaient de lui trouver un mouvement, mais il a finalement décidé d'aller jusqu'au bout de son contrat en juin. Xavi a laissé entendre qu'Ousmane Dembele pourrait faire partie du onze de départ lors de la visite de Naples au Camp Nou pour le match aller de l'Europa League.

"Nous n'excluons pas qu'il puisse jouer à domicile ou à l'extérieur", a déclaré l'entraîneur du Barça lors de sa conférence de presse d'avant-match. "Qu'il joue ou non dépend uniquement de la façon dont les joueurs s'entraînent et de qui est meilleur ou moins bon. Il peut jouer. Il l'a déjà fait contre l'Espanyol et il nous a beaucoup aidés pendant 20 minutes".

"Dembélé jouera quand nous aurons besoin de lui"

Xavi pense toujours qu'Ousmane Dembele peut avoir un rôle important à jouer en cette fin de saison, alors que son équipe vise une place dans le top quatre de la Liga ainsi qu'un titre européen en Ligue Europa. "Il va nous aider, c'est sûr, jusqu'à la fin de la saison parce que c'est un grand joueur", a-t-il ajouté. "Il fait partie de l'équipe et il jouera quand nous aurons besoin de lui et quand nous penserons qu'il peut nous aider à être compétitifs et à gagner".

Le président du Barca, Joan Laporta, a déclaré que le club a commencé à chercher des prétendants pour Ousmane Dembele après qu'il ait rejeté leur offre de prolongation de contrat durant le mois de janvier. Joan Laporta a également révélé qu'Ousmane Dembele a reçu deux offres pour quitter le FC Barcelone lors du marché hivernal, alors que le Paris Saint-Germain et Chelsea seraient intéressés.

"Nous avions fait une bonne offre pour qu'il renouvelle son contrat et reste, mais c'est devenu une question financière et il voulait plus", a déclaré le dirigeant du Barça aux journalistes au début du mois. "Nous lui avons montré deux bonnes offres pour qu'il joue avec un autre club durant ces six derniers mois, la dernière venant d'un club anglais, et il ne les a pas acceptées et a préféré rester ici. Nous avons été surpris. C'est difficile à comprendre". Finalement, Ousmane Dembélé est resté pour, selon toute vraisemblance, mieux partir en juin prochain.