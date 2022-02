FC Barcelone : l'appel du pied d'Andres Iniesta

Andres Iniesta a ouvert la porte à un potentiel retour au FC Barcelone, admettant qu'il considère toujours le club comme sa "maison". L'Espagnol a connu une brillante carrière au Camp Nou pendant près de deux décennies, où il a remporté plusieurs fois la Liga et la Ligue des champions. Le milieu de terrain a joué un rôle clé dans l'une des plus grandes équipes du Barça aux côtés de Lionel Messi et Xavi, avant de quitter le club en 2018. En légende.

"Le Barca est ma maison"

Désormais joueur du Vissel Kobe, au Japon, Iniesta fêtera ses 38 ans en mai, mais n'a pas l'intention de raccrocher les crampons tout de suite et serait heureux de pouvoir retourner en Catalogne si l'occasion se présentait. "J'adorerais retourner à Barcelone", a-t-il déclaré à Gérard Roméo sur Twitch. "J'aimerais aider l'institution. Il y a beaucoup de variables impliquées et il est difficile de savoir ce qui se passera à l'avenir", a-t-il temperé ensuite.

"Le Barça est ma maison et je ne pourrais pas être mieux ailleurs que là. Aujourd'hui, j'aime beaucoup penser au jeu. C'est ce qui me fascine le plus aujourd'hui. Le temps joue contre moi comme on dit, mais je ne sais pas où je me vois lorsque je prendrai ma retraite. J'ai souvent pensé que j'aimerais obtenir le diplôme d'entraîneur ou me préparer à devenir directeur sportif. J'aimerais être lié au football, oui", a aussi assuré l'ancien international espagnol, immense passionné, qui ne devrait pas rester bien loin du rectangle vert...

Le Barça pourrait-il lui ouvrir ses portes ?

Le Barça a été contraint d'écumer le marché des transferts pour trouver des options à prix cassés et des agents libres dans un contexte de crise financière sans précédent. Dani Alves est même revenu au club pour aider en janvier. Alves, Sergio Busquets et Gerard Piqué sont désormais les seuls survivants de l'équipe de Pep Guardiola, vainqueur de la Ligue des champions 2011, mais Joan Laporta a laissé entendre que d'autres pourraient suivre.

Le président du Barça a été interrogé sur la possibilité de faire signer Iniesta et Messi - ce dernier a quitté le Camp Nou l'été dernier et est désormais sous contrat au Paris Saint-Germain - lorsque le retour d'Alves a été annoncé en novembre. "Je n'exclus rien du tout. C'est arrivé avec Dani - l'âge n'est qu'un chiffre", a déclaré Laporta. "Ce sont deux grands joueurs. Je ne peux pas prédire ce qui se passera demain, ils jouent toujours et sont sous contrat avec d'autres clubs. On ne sait jamais ce qui se passe dans la vie". Porte ouverte.