FC Barcelone : Pedri admet des difficultés

Il s'agit d'un choc intriguant entre deux des clubs de football les plus historiques d'Europe, qui pourrait très bien se dérouler en Ligue des champions.

Pedri évoque ses diffficultés

Mais ce n'est pas le cas. Le FC Barcelone est descendu en Europa League après avoir échoué à sortir de son groupe de Ligue des champions, terminant troisième derrière le Bayern Munich et Benfica.

Naples, qui participe habituellement à la Ligue des champions, a participé à la deuxième compétition européenne dès le départ cette saison. Il a terminé deuxième de son groupe derrière le Spartak Moscou.

Barcelone est actuellement quatrième de la Liga, à égalité de points avec l'Atletico Madrid, cinquième, et avec un point d'avance sur la Real Sociedad, sixième. La Real Betis, Séville et le Real Madrid sont devant eux.

Naples est troisième en Serie A, à un point de l'Internazionale et deux du leader Milan. La Juventus est quatrième, à sept points du club synonyme du sud de l'Italie.

Pour Barcelone, le fait que Pedri, qui a passé une grande partie de la saison blessé, commence à revenir à son meilleur niveau est un atout. "C'est vrai qu'on ne sait jamais comment on va revenir", a déclaré le garçon des îles Canaries selon Mundo Deportivo.

"J'avais la confiance nécessaire pour revenir le mieux possible et cela a été le cas. L'entraîneur me fait confiance et j'espère lui rendre sa confiance sur le terrain." Pedri a également évoqué ce que Xavi Hernandez lui a demandé : "C'est quelque chose sur lequel je travaille depuis la saison dernière, quelque chose que je veux améliorer. Xavi insiste sur le fait qu'il est important d'entrer dans la surface et de marquer sur un rebond."