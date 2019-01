FC Barcelone, Rivaldo inquiet pour la Masia : "Ils parlent de Rabiot et De Jong, mais ils feraient mieux de regarder à l'intérieur du club"

L'ancien attaquant brésilien du FC Barcelone déplore que les dirigeants ne fassent plus confiance aux jeunes joueurs formés au club.

Habitué à s'appuyer sur son centre de formation dans les années 2000, période de son plus grand succès, le FC Barcelone a complètement changé de stratégie ces dernières saisons en recrutant davantage de stars à l'image de Luis Suarez, Philippe Coutinho ou encore Ivan Rakitic. Et forcément, les jeunes joueurs n'ont plus énormément leur chance et leur place dans la politique menée par le club catalan.

Désireux de trouver un nouveau numéro 6, le FC Barcelone se pencherait actuellement sur la venue d'Adrien Rabiot mais aussi de Frenkie De Jong. Deux joueurs au talent certain qui permettrait au club catalan de voir l'avenir sereinement, mais qui une nouvelle fois empêcherait les jeunes joueurs d'avoir leur chance. Une politique déplorée par Rivaldo, ancien de la maison barcelonaise, dans les colonnes de Sport.

L'article continue ci-dessous

"Une perte de temps de chercher un remplaçant à Valverde"

"Ils ont toujours parlé de joueurs comme Xavi, Andrés Iniesta et Puyol, mais ils ont quitté le club. Depuis lors, nous n'avons pas vu de nouveaux joueurs de qualité venant de La Masia. Le FC Barcelone devrait regarder plus à La Masia et moins en dehors du club. Murillo est arrivé, ils parlent de Rabiot et de De Jong ... à mon avis, le club n'a pas besoin de renforcer son équipe depuis l'extérieur. Ils ont une excellente structure et devraient se concentrer sur le passage de nouveaux jeunes talents", analysé le champion du monde brésilien. À ne pas rater Mercato - Le LOSC a fait une offre pour Domagoj Bradaric, latéral gauche de l'Hadjuk Split

L'OM revient à la charge pour Balotelli, Alderweireld prolonge à Tottenham - Le mercato d'hiver en direct !

Mercato - Le Guangzhou Evergrande offre 50 millions d'euros pour Malcom (Barça)

Mercato - Arsenal et Manchester United prêts à mettre 50 millions d'euros pour Nicolo Barella (Cagliari) ?

Il faut dire que la formation a porté ses fruits au FC Barcelone par le passé. Sans s'appuyer sur La Masia, des joueurs tel qu'Andrés Iniesta, Lionel Messi ou encore Xavi n'auraient jamais évolué en équipe première et n'auraient pas eu la même trajectoire. Cependant, les Catalans ne peuvent pas uniquement se reposer sur leur centre de formation et l'ont bien compris ses dernières saisons.

Rivaldo a commenté un possible départ d'Ernesto Valverde en fin de saison : "Les résultats détermineront son avenir. L'équipe travaille et est un candidat ferme pour les trophées. Cela dit, s’ils échouent à nouveau en Ligue des champions, des doutes apparaissent. Ernesto Valverde n'a aucune raison de ne pas être heureux dans un travail qui est le rêve de tout entraîneur. Parler de remplaçants pour lui maintenant est une perte de temps".