FC Barcelone : Pedri justifie sa prolongation de contrat

L'international espagnol a prolongé son contrat jusqu'en juin 2026 avec une clause libératoire s'élevant à un milliard d'euros.

Le FC Barcelone a appris du dossier Lionel Messi. Après avoir perdu le plus grand joueur de son histoire, le club catalan ne veut pas reproduire les mêmes erreurs avec les joueurs qui incarnent le futur du FC Barcelone. Et pour cette raison, les dirigeants du Barça ont prolongé Pedri, véritable phénomène du football espagnol et grand favori pour le titre de Golden Boy, jusqu'en juin 2026 avec une clause libératoire s'élevant à un milliard d'euros pour faire fuir les éventuels clubs intéressés.

Outre le dossier Pedri, le FC Barcelone aimerait faire de même en ce qui concerne Ansu Fati, dans les prochaines semaines. Mais en attendant, le président Laporta et les dirigeants du Barça peuvent se réjouir d'avoir frappé un si grand coup en sécurisant l'avenir de l'international espagnol avec le club catalan. Ce vendredi, Pedri était présent en conférence de presse aux côtés de son président, Joan Laporta, pour parler de sa prolongation de contrat.

Le jeune international espagnol est fier de continuer son aventure avec le Barça : "Tout d'abord, aujourd'hui est un jour très heureux pour moi pour avoir renouvelé mon contrat avec le club de mes rêves, mais je voulais dire un merci spécial à mes amis de La Palma, qui traversent une situation très difficile. Je veux leur envoyer beaucoup de force. Ils s'en sortiront bientôt. Grâce au président et au club, je suis très heureux d'être ici jusqu'en 2026. J'espère que cela durera encore de nombreuses années".

"J'ai vraiment envie d'être ici et de faire de grandes choses"

"Je suis très heureux. C'est le club dans lequel j'ai toujours voulu être. J'ai toujours dit que le Barça est le club que j'aime. Voir qu'ils parient sur vous, et qu'ils espèrent que vous réaliserez de grandes choses me rend fier. La clause donne une idée de ce que le club parie sur moi. J'ai vraiment envie d'être ici et de faire de grandes choses. Je veux voir les années et le projet, tout cela compte plus que la clause", a ajouté l'Espagnol.

Pedri s'est exprimé sur sa blessure et espère revenir bientôt à la compétition : "Je ne pense pas que cela ait un rapport avec la saison dernière. C'est vrai que j'ai joué beaucoup de matchs, mais une blessure peut arriver à n'importe quel joueur. C'est de la malchance parce que je voulais prendre un bon départ. Je ne me fixe pas de date limite pour jouer, je dois bien récupérer pour être à mon meilleur niveau et aider l'équipe, ce qui est le plus important".

L'Espagnol garde les pieds sur terre malgré sa fulgurante ascension : "Le Golden Boy ? Ils vous donnent le prix pour le travail que vous avez fait toute la saison. C'est une fierté d'être apprécié, pour moi et pour le Barça, qui compte beaucoup de jeunes joueurs très talentueux. J'espère que nous pourrons faire beaucoup de choses ensemble. J'arrive à gérer le succès grâce à mon père, ma mère et mon frère, qui m'aident à garder les pieds sur terre. Je suis très reconnaissant pour les conseils qu'ils me donnent. S'ils ne me l'avaient pas donné, je ne serais pas ici".