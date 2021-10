Pedri signe un nouveau contrat avec le Barça

Le jeune milieu espagnol Pedri vient de parapher un nouveau deal avec le Barça, avec une clause libératoire qui s'élève à 1 milliard d'euros.

Pedri a signé un nouveau contrat avec le Barcelone. Le jeune prodige de 18 ans a accepté de nouvelles conditions contractuelles et va donc rester au Camp Nou jusqu'à l'été 2026. Sa clause libératoire s'élève désormais à 1 milliard d'euros.

Goal a pu confirmer mercredi que les pourparlers avec leur brillant espoir s'étaient intensifiés dans le but de parvenir à un accord. C'est maintenant chose faite. Les géants catalans vont conserver leur prometteur milieu de terrain lors des cinq prochaines années.

Une déclaration confirmant l'accord sur le site officiel du Barça se lit comme suit : "Le FC Barcelone et le joueur, Pedro Gonzalez 'Pedri', ont convenu d'une prolongation de contrat jusqu'au 30 juin 2026. La clause de libération est fixée à 1 milliard d'euros. Le nouveau contrat lie le joueur des îles Canaries pour le reste de cette saison et quatre autres années supplémentaires."

Le Barça a voulu repousser la concurrence

Barcelone n'a récupéré Pedri de Las Palmas qu'à l'été 2020, avec un montant d'à peine 5 millions d'euros. Le joueur a été lancé immédiatement avec l'équipe première des Blaugrana et a fait 52 apparitions lors de sa première campagne. Il a signé au passage quatre réalisations. Des performances séduisantes qui lui ont permis d'intégrer la sélection espagnole en mars dernier.

Pedri a ensuite été inclus dans l'équipe de Luis Enrique pour l'Euro 2020 et a décroché le prix du meilleur jeune joueur du tournoi. Après cette compétition, il s'est envolé pour Tokyo afin de participer aux Jeux Olympiques avec la Rojita. Là aussi, il a échoué près de la consécration. Avec ses coéquipiers, il a perdu en finale contre le Brésil lors de ce qui était sa 74e rencontre de la saison 2020-2021.

Avec la hausse de ses performances, les rumeurs de transfert ont commencé à circuler à son sujet et on prêtait au Bayern Munich l'intention de le recruter. Mais, le Barça n'avait aucune envie de se séparer d'un autre de ses génies après avoir été contraint de regarder Lionel Messi, six fois vainqueur du Ballon d'Or, quitter le club.

Les dirigeants catalans ont donc mis en place de nouvelles conditions et la clause de libération de Pedri étant portée à plus d'un milliard d'euros dans le but de repousser les potentiels courtisans.