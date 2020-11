FC Barcelone, Matuidi invite Griezmann à s'adapter à son nouveau poste

Le milieu de terrain de l'Inter Miami a commenté la situation complexe de son compatriote en club, au FC Barcelone.

La situation d'Antoine Griezmann est très complexe. L'attaquant des Bleus n'est pas au mieux de sa forme au , et cela depuis un petit moment. Et tout le monde donne désormais son avis sur la façon dont il doit gérer les choses. Mais Antoine Griezmann a livré une copie séduisante avec les Bleus lors du choc face au . Dans une interview accordée à beIN Sports, Blaise Matuidi a encensé Antoine Griezmann après son match accompli avec l'équipe de face au Portugal en Ligue des Nations.

"J'ai trouvé qu'il a été très, très bon. Il a su faire jouer son équipe dans une position qu'il affectionne (en soutien de l'attaquant, ndlr). C'est un joueur qui aime avoir le ballon, se positionner derrière les joueurs. Quand, derrière soi, on a des joueurs comme N'Golo (Kanté) et Paul (Pogba), qui arrivent à le trouver entre les lignes... On connaît ses qualités pour faire jouer l'équipe et parfois aussi être décisif. Il a montré sa palette dans la passe. C'est le Griezmann qu'on aime voir", a analysé Blaise Matuidi.

Matuidi valide le choix de Rabiot

L'article continue ci-dessous

L'ancien milieu de terrain du PSG est conscient que la situation n'est pas la même à Barcelone, mais il a confiance en Griezmann pour s'adapter : "On sait qu'à Barcelone, ce n'est pas la même chose parce qu'il n'est pas dans un positionnement qu'il aime. C'est à lui aussi de s'adapter parce que c'est la marque des grands clubs. On connaît tous la situation avec Lionel Messi qui prend pas mal de place. Je sais qu'Antoine va s'accrocher et finira par trouver son positionnement."

Plus d'équipes

Blaise Matuidi a encensé Adrien Rabiot et a totalement validé son choix d'avoir quitté le PSG : "Je pense qu’il a réalisé de très bonnes choses, mais c’est le cas depuis un moment. Son arrivée à la lui a fait énormément de bien, il a franchi un cap, il a énormément travaillé. Il a le mérite aujourd’hui d’être récompensé de tout le travail fourni pendant ces années où ça n’a pas été facile lui. Aujourd’hui, il peut être un élément incontournable en équipe de France, et il et très bien entouré à la Juventus".

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world

Le milieu de terrain français a une nouvelle fois affiché son bonheur d'avoir rejoint la : "Un appel du Beckham ? Ça s’est passé un peu comme ça. Beckham est quelqu’un que j’ai côtoyé au PSG. On se connaissait déjà et le lien s’est fait facilement par téléphone. Au début, j’étais un peu hésitant parce que c’était l’année dernière. Mais quand ils sont revenus à la charge cette année, pour moi c’était une évidence. J’ai voulu saisir cette opportunité car je pense avoir fait beaucoup de choses durant ma carrière en Europe et je voulais découvrir autre chose. Et quand Miami, ce challenge est arrivé, avec la MLS, avec les années que j’ai aujourd’hui pour moi c’était le bon moment pour sauter sur l’occasion. Et aujourd’hui je suis très épanoui".