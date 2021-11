FC Barcelone : Lionel Messi règle ses comptes avec Joan Laporta

Le sextuple Ballon d'Or a répondu à la suggestion du président des Blaugrana selon laquelle il aurait pu rester au Camp Nou.

Lionel Messi a admis avoir été "blessé" par les commentaires de Joan Laporta sur son départ du FC Barcelone, la star du Paris Saint-Germain insistant sur le fait qu'on ne lui a jamais demandé de jouer gratuitement pour le club. Lionel Messi est resté 21 ans au Barça jusqu'à la fin de l'été, le club ne parvenant pas à lui faire signer un nouveau contrat dans un contexte de crise financière qui l'a vu dépasser la limite salariale de la Liga.

Le joueur de 34 ans a ensuite rejoint le PSG dans le cadre d'un transfert gratuit, mais Joan Laporta a depuis suggéré que la figure légendaire aurait pu rester au Camp Nou s'il avait été prêt à renoncer à un salaire hebdomadaire. Interrogé sur le transfert de Lionel Messi au Parc des Princes, le président du Barça a déclaré à RAC1 en octobre : "J'espérais que Lionel Messi fasse volte-face et qu'il dise qu'il voulait jouer gratuitement".

"J'aurais aimé cela et j'aurais été tout à fait d'accord. Je crois savoir que la Liga l'aurait accepté. Mais nous ne pouvons pas demander à un joueur de la stature de Messi de faire cela", avait conclu le président du FC Barcelone. Lionel Messi a maintenant riposté à Laporta pour avoir soulevé des doutes sur sa force de caractère au lieu d'assumer la responsabilité de sa sortie, tout en réitérant qu'il a fait tout son possible pour rester au Barça.

Messi ne pense pas au Ballon d'Or et à la retraite

"La vérité est que, comme je l'ai expliqué en partant, j'ai fait tout mon possible pour rester, à aucun moment on ne m'a demandé de jouer gratuitement", a déclaré l'attaquant argentin à Sport. "On m'a demandé de réduire mon salaire de 50 % et je l'ai fait sans aucun problème. Nous étions en mesure d'aider davantage le club. Le désir de moi et de ma famille était de rester à Barcelone. Personne ne m'a demandé de jouer gratuitement, mais en même temps, il me semble que les mots prononcés par le président sont déplacés".

"Ils me blessent parce que je pense qu'il n'a pas besoin de dire cela, c'est comme si on vous enlevait le ballon et que vous n'assumiez pas ses conséquences, ou que vous preniez les choses en main. Cela fait réfléchir les gens ou génère un type de doute que je pense ne pas mériter", a conclu l'Argentin. Messi a également évoqué ses chances de remporter le Ballon d'Or pour la septième fois en décembre, après avoir aidé le Barça à remporter la Copa del Rey lors de sa dernière saison au club, avant de remporter son premier trophée international avec l'Argentine lors de la Copa America.

Lorsqu'on lui a demandé s'il s'attendait à remporter un deuxième Ballon d'Or consécutif, Messi a répondu : "Pour être honnête, je ne le pense pas. Ma plus grande récompense est ce que j'ai pu réaliser avec l'équipe nationale. Après avoir tant lutté et combattu pour cet accomplissement, c'était le meilleur pour tout ce que cela a coûté. Si le Ballon d'Or arrive, ce serait extraordinaire pour ce que cela signifierait d'en gagner un de plus. Le septième serait fou. Sinon, il ne se passe rien. J'ai déjà atteint l'un de mes grands objectifs".

Il a été suggéré que Messi pourrait se retirer du football international après la Coupe du monde 2022 au Qatar, mais il affirme que cette pensée ne lui a pas encore traversé l'esprit : "Non, pas vraiment. Pas vraiment. Après ce qui m'est arrivé, je vis au jour le jour, année après année", a ajouté l'ex-capitaine de Barcelone. "Je ne sais pas ce qui va se passer pendant la Coupe du monde ou après la Coupe du monde. Je n'y pense pas. Ce qui doit arriver à ce moment-là arrivera."