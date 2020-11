FC Barcelone, Laporta veut convaincre Messi de rester

L'ancien président du Barça a annoncé sa candidature à la prochaine présidence et a assuré qu'il fera tout pour que Lionel Messi reste en Catalogne.

En fin de contrat en juin 2021, Lionel Messi est au centre de toutes les attentions en Catalogne. Le dossier concernant l'international argentin est notamment le point d'orgue de la campagne présidentielle au , chaque candidat exposant ses arguments et ses chances de conserver le numéro dix du Barça. Ancien président du FC Barcelone entre de 2003 à 2010, Joan Laporta a officialisé sa candidature ce lundi matin.

L'Espagnol qui était au pouvoir lors de l'explosion au plus haut niveau de Lionel Messi est convaincu de pouvoir conserver l'Argentin s'il est élu : "Personne ne peut douter que Messi aime le Barça et nous nous respectons et nous nous aimons, mais je n’ai pas parlé avec lui. Ce n’est pas l’idéal de parler avec lui sans avoir le pouvoir de décider. Les élections doivent passer, j'espère avoir la confiance des partenaires pour être le président. Après les élections, j’espère avoir la confiance du socio et alors, je parlerai avec lui".

"Oui, c'est vrai, Lionel Messi voulait partir cet été, il était très déçu de la manière dont il a été traité, mais je n'entrerai pas dans ce débat. Messi aime le Barça et je suis sûr qu'il lui donnera sa chance et je vois, au regard du respect et l'estime que nous nous portons, que nous aurons une conversation au moment opportun pour l'aider à décider du meilleur pour lui et le Barça", a ajouté l'ancien président du FC Barcelone.

"En 2006, l'Inter a proposé 250 millions d'euros pour Messi"

Joan Laporta a révélé que Lionel Messi aurait pu quitter le club catalan par le passé : "Je sais qu'il nous donnera du temps. Je sais qu'il a des offres d'autres clubs, mais Messi en a toujours eues. Moratti (ancien président de l'Inter) était prêt à payer 250 M€ pour lui en 2006 et j'ai dit non. Il lui faisait un pont d'or et il a dit non. Son père Il m'a demandé ce que je ferais en tant que père et je lui ai dit, qu'il valait mieux rester, je lui ai dit que nous ferions une équipe qui l'accompagnerait pour réaliser les plus grands succès, qui toucherait la gloire et ferait l'histoire, j'ai vu son amour pour le club, la ville et le pays".

"On a vu son amour pour le Barça. Sa famille et lui sont bien ici, en Catalogne, ils aiment leur vie à Barcelone ou Castelldefels (son lieu de résidence). Avec Messi, ce n'est pas qu'une question d'argent, nous devons être à la hauteur en tant que club. Nous devons traiter les joueurs comme une famille. S'il y avait eu des élections avant, la situation n'en serait peut-être pas là. Messi aime le Barça et je crois que personne ne peut en douter. Nous avons une relation de respect et d'affection. Le mieux pour lui, c'est d'attendre de voir qui gagne les élections et de voir ce qu'il lui propose. Je crois qu'avec un bon projet, Messi choisirait le Barça. Il nous connaît, il sait comment nous traitons les joueurs, La Masia", a ajouté le président du Barça.

"S'il y a quelque chose dont je peux être fier, c'est que j'ai toujours fait ce que j'ai dit. Nous voulons un projet gagnant, pour retrouver la gloire en Ligue des Champions et je crois qu'avec Leo dans l'effectif, il y a plus de chances d'y arriver. Il est important de ramener de la joie dans ce club et cet effectif. J'espère que nous arriverons à temps pour avoir cet échange avec Leo et le convaincre de rester", a conclu Joan Laporta.