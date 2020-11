Barcelone-Osasuna (4-0) - Le Barça déroule contre Osasuna

Treizième de au coup d'envoi, le Barça n'avait pas le choix : victoire obligatoire au Camp Nou devant Osasuna. Les Blaugrana ont fait le travail sans trembler.

Les hommes de Ronald Koeman mettent le pied sur le ballon dès les premières minutes et se procurent les premières situations, avec notamment un premier ballon repoussé sur la ligne d'Unai Garcia devant Coutinho.

Il faut finalement attendre la demi-heure de jeu pour voir Martin Braithwaite ouvrir le score au terme d'un cafouillage dans la surface adverse (1-0, 29e). Un premier but qui va enfin ouvrir le match.

Antoine Griezmann en profite pour aggraver le score d'une superbe volée sur un ballon mal repoussé plein axe par la défense d'Osasuna (2-0, 42e). C'est donc avec une avance de deux buts et un suspens déjà réduit à sa portion congrue que Barcelone rentre aux vestiaires.

