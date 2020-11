Quique Setien attaque le Barça en justice

L'ancien entraîneur blaugrana a décidé d'attaquer le Barça en justice concernant son licenciement cet été.

Les ennuis de Barcelone s'accumulent. En effet, selon "Catalunya Ràdio", le prédécesseur de Ronald Koeman sur le banc azulgrana, Quique Setién, a intenté un procès au club pour la rupture de contrat. Le technicien espagnol prétend qu'il n'a pas reçu le paiement des sommes convenues et poursuit donc Barcelone en justice.

Cette situation contraste avec celle de ses trois assistants, Eder Sarabia, Fran Soto et Jon Pascua, qui ont récemment réussi à résoudre leur situation contractuelle malgré le fait qu'ils étaient encore employés par le club blaugrana jusqu'au 6 novembre.

Le club leur a envoyé un bureaufax les informant qu'ils devaient reprendre le travail le 9 novembre et les convoquant à une réunion avec chacun des responsables de leur domaine pour leur trouver une responsabilité spécifique au sein de la structure. Finalement, ils ont reçu un appel de l'avocat de Barcelone le 6 novembre, qui les a informés que leur réincorporation était suspendue et que leur contrat était en cours de liquidation.

Setién suivra la voie judiciaire

Setién, en revanche, a mis fin à son contrat après avoir envoyé fin août un bureaufax réclamant sa liquidation. Le a répondu par l'affirmative le 16 septembre, mais l'entraîneur montre maintenant son désaccord avec les montants proposés par le club et continuera à faire valoir la demande légale jusqu'à ce que le montant total de ce qu'il estime être dû soit payé.

Nommé en début d'année 2020 en remplacement d'Ernesto Valverde, Quique Setien ne sera resté que quelques mois à la tête de l'équipe, ne parvenant pas à remporter le titre de champions d' après un restart raté et une deuxième place derrière le de Zinédine Zidane.

Pire, Lionel Messi et ses coéquipiers se sont ensuite péniblement qualifiés pour le Final 8 de la face à (1-1, 3-1), pour voler en éclats à Lisbonne face au (2-8). Une déroute qui avait valu sa place à l'ancien du Bétis Séville avant l'entame de la nouvelle saison.

Le poste a depuis été confié à Ronald Koeman pour un résultat jusqu'ici mitigé : si les Blaugrana ont remporté leur quatre rencontres de Ligue des champions - notamment contre la Juve - ils sont en revanche distancés dans la course au titre en et vont devoir cravacher pour revenir sur l'Atlético et la .