FC Barcelone, Laporta toujours aussi confiant pour la prolongation de Messi

Le président du FC Barcelone a réagi au sacre de l'Argentin en Copa America et assure que sa prolongation est imminente.

Toute la Catalogne est attentive aux lèvres de Lionel Messi. Libre depuis la fin de son contrat avec le FC Barcelone le 1er juillet dernier, l'international argentin donne toujours sa priorité à son club de toujours. Lionel Messi n'a toujours pas signé de nouveau bail pour la saison prochaine, et pour cause, il était concentré sur la Copa America avec l'Argentine qu'il a remporté dans la nuit de samedi à dimanche face au Brésil.

Néanmoins, du côté des dirigeants du FC Barcelone, la confiance est de mise. Même si Lionel Messi est libre, Joan Laporta, le président des Blaugrana, n'a jamais montré une quelconque inquiétude concernant le futur du numéro 10, lui qui dès le début de sa campagne à assurer aux socios qu'il était en mesure de convaincre l'Argentin de rester en Catalogne. Présent pour assister à un spectacle à Barcelone, Joan Laporta a donné des nouvelles sur le dossier Messi.

Mais avant toute chose, le président du Barça a félicité les Argentins du club, des propos relayés par Mundo Deportivo : "J'ai félicité Leo, bien sûr, et il est très heureux, nous sommes tous très heureux. Je suis content pour Leo car il a réussi à ramener l'Argentine dans l'élite. Eh bien, Leo et ses coéquipiers l'ont fait, je suis aussi content pour Sergio Agüero. Je suis aussi heureux pour la famille de Leo et pour le Barça, car il est aimé, reconnu et admiré".

"Toute la Catalogne est heureuse pour Lionel Messi"

"La prolongation de Messi ? Cela progresse convenablement et aujourd'hui c'est vrai que tous les Catalans, tout le Barça, toute la Catalogne sont très contents pour lui... Tout le monde dans le football est content que Messi ait gagné la Copa América, il l'a mérité. C'est très excitant de voir le meilleur joueur de l'histoire du football se réjouir de remporter ce titre. À l'aube, nous pleurons tous de joie comme Léo", a avancé Joan Laporta.

"Cela progresse correctement. Tout le monde du football, toute la Catalogne, nous sommes heureux pour Lionel Messi, c'était très émouvant de le voir pleurer de joie et tout le monde pleurait de joie pour Lionel. De plus, gagner au Maracana c'est très bien, c'est quelque chose qui restera dans l'histoire comme une victoire en Coupe du monde", a conclu le président du FC Barcelone. Les supporters du Barça attendent avec impatience l'officialisation de la prolongation de Lionel Messi.

Le problème, c'est que le FC Barcelone doit réduire sa masse salariale pour prolonger Lionel Messi et surtout pour l'enregistrer en Liga la saison prochaine. Le Barça cherche donc à dégraisser pour pouvoir payer le salaire de l'Argentin et de ses nouvelles recrues estivales. Le FC Barcelone conserve la priorité pour Lionel Messi et plus le temps passe, plus il est difficile de voir l'Argentin faire ses valises et quitter le Camp Nou.