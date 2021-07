Mercato - Le Barça ferme une porte de sortie à Griezmann

Le FC Barcelone ne veut pas revivre un cas Luis Suarez avec l'international français et ne le laissera pas rejoindre un club espagnol.

Le FC Barcelone a retenu la leçon. L'été dernier, le Barça a pris une décision à la hâte. La vente de Luis Suarez, avec le recul, a été une mauvaise décision de la part des dirigeants catalans. Vendre l'international uruguayen n'était pas une bonne idée, mais le vendre à un concurrent, en Espagne, en était encore une moins bonne. Luis Suarez s'est totalement relancé sous les couleurs des Colchoneros et a même décroché un titre de champion d'Espagne au nez et à la barbe du FC Barcelone.

Cet été, le Barça pourrait être tenté de faire une opération du même genre avec Antoine Griezmann. Ronald Koeman l'a confessé, la priorité du FC Barcelone est de prolonger Lionel Messi. Et ce n'est pas une mince affaire, d'autant plus que le Barça doit réduire sa masse salariale et pour cela, la meilleure solution reste de vendre et notamment un ou plusieurs gros joueurs. D'autant plus que le club catalan a d'ores et déjà signé Memphis Depay, Sergio Aguero et Eric Garcia qui ne peuvent pas être inscrits sur la liste en raison de cette affaire de masse salariale.

Récemment, deux portes de sorties sont apparues pour Antoine Griezmann. La première en Angleterre avec la piste Manchester City évoquée. Une option qui permettrait à Antoine Griezmann d'évoluer dans une équipe très compétitive et qui n'est pas incongrue puique les Cityzens ont les moyens de s'offrir l'international français. Néanmoins, Manchester City semble davantage intéressé par Harry Kane et Jack Grealish que par le numéro 7 des Bleus.

Un retour à l'Atlético Madrid ? C'est non !

L'autre solution : un retour à l'Atlético Madrid. Et si cette solution paraissait réalisable, d'autant plus que le Barça aurait aimé récupérer Saul dans la balance, à en croire les informations de Sport c'est hors de question. En effet, le FC Barcelone ne veut pas revivre un cas Suarez et renforcer de nouveau l'un de ses concurrents sur la scène nationale. De son côté, le natif de Mâcon n'était pas fermé à l'idée de retrouver l'Atlético Madrid.

Toujours selon Sport, le FC Barcelone privilégierait donc une vente d'Antoine Griezmann à l'étranger. La Premier League et la Serie A semblant être les deux championnats les plus susceptibles de pouvoir accueillir le champion du monde 2018. Pour Antoine Griezmann, la seule condition nécessaire à son départ selon la presse espagnole est de rejoindre une équipe compétitive et capable de remporter des titres.

La vente d'Antoine Griezmann ne s'annonce pas aisée pour le FC Barcelone. Entre le montant de transfert élevé demandé et difficile à débourser pour la plupart des clubs surtout avec la crise liée au Covid, le désir de ne pas le vendre en Espagne à un concurrent et celui du joueur de rejoindre une équipe de haut niveau, le feuilleton Griezmann risque de durer. Reste à savoir si l'un des acteurs de ce dossier reviendra sur ses prétentions si jamais cela ne bouge pas dans les prochaines semaines.