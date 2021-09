FC Barcelone, Koeman : "C'est moi qui doit décider qui joue, pas Laporta"

L'entraîneur de 58 ans insiste sur le fait que le président du club ne devrait pas être en mesure de dicter qui sera titulaire au Camp Nou.

Ronald Koeman a insisté sur le fait que c'est lui qui doit décider qui sera titulaire dans l'équipe du FC Barcelone et non le président du club, Joan Laporta. Le FC Barcelone est prêt à offrir un nouveau contrat à l'entraîneur néerlandais avant l'expiration de son contrat actuel à la fin de la saison 2021-2022, mais il a été rapporté que le président veut des garanties que Riqui Puig aura du temps de jeu dans l'équipe première du Barça.

Joan Laporta a précisé cette semaine que Koeman a "tout le pouvoir en matière sportive" et qu'il a la confiance et le respect du conseil d'administration, ce que l'ancien joueur de 58 ans a pris comme un bon signe. "C'était bon à voir. Avant cela, deux ou trois choses sont sorties qui n'allaient pas dans le sens d'un soutien à l'entraîneur. Cela m'a frustré", a déclaré Ronald Koeman dans un entretien accordé à Algemeen Dagblad.

"Il y a deux semaines et demie, nous avons eu une discussion sur un nouveau contrat. Il n'y a eu aucune fuite dans les médias de cette discussion, jusqu'à ce que le président parle aux journalistes de la situation du club la semaine dernière, des finances et autres. À la fin, il a commencé à parler de la discussion sur le contrat. Un jour plus tard, les journaux ont rapporté : 'Koeman peut signer un nouveau contrat s'il respecte trois exigences'", a expliqué le Néerlandais.

"J'ai besoin de contrôler la manière dont on joue"

"J'ai répondu et j'ai dit : 'Cela ne peut pas arriver'. J'ai besoin de pouvoir contrôler comment nous jouons et qui je choisis pour jouer. Puis le président est venu le lundi avec cette interview télévisée. C'était une bonne chose", a ajouté Ronald Koeman. L'avenir de l'ancien sélectionneur des Pays-Bas au Camp Nou dépend de la réalisation des objectifs de son équipe pour la saison actuelle, selon les informations de Goal.

Ronald Koeman se dit impatient de s'engager dans un nouveau contrat avec le club catalan, car il espère rester à la tête de l'équipe pendant "de nombreuses années". Le club catalan est actuellement invaincu en Liga, ayant pris sept points lors de ses trois premiers matches de la saison. Mais le FC Barcelone aura fort à faire cette saison que ce soit sur la scène nationale ou européenne. En effet, le club catalan doit désormais faire sans Lionel Messi et Antoine Griezmann.

Le FC Barcelone a perdu son historique numéro 10 et l'international français au cours du mercato estival mais va compter sur l'émergence de Pedri et Ansu Fati ainsi que sur les arrivées de Memphis Depay et Sergio Agüero pour être autant compétitif que les saisons précédentes. Le FC Barcelone a vu son match contre le FC Séville ce de week-end être reporté et jouera son prochain match contre le Bayern Munich en Ligue des champions.