FC Barcelone : Laporta défend son bilan lors du mercato estival

Lors de la présentation de Luuk de Jong, le président du FC Barcelone a fait un bilan du mercato rocambolesque du club catalan.

Le FC Barcelone a été un acteur majeur du mercato estival, parfois malgré lui. Le club catalan n'a pas été en mesure de retenir Lionel Messi et l'a vu rejoindre le PSG au cours de l'été, tandis que de leur côté, les Blaugrana se sont renforcés avec Memphis Depay et Sergio Aguero. Lors du dernier jour du marché des transferts, le FC Barcelone a fait la une et a fait parler de lui jusqu'à la dernière minute. Antoine Griezmann est retourné à l'Atlético Madrid sur le gong, tandis que Luuk de Jong est arrivé en provenance de Séville.

Si le Barça a réussi à dégraisser et à réduire les coûts ce qui était un objectif majeur, sur le papier, le club semble s'être affaibli sportivement. Et forcément, ce mercato n'a pas fait rêver outre mesure les supporters du FC Barcelone. Lors de la présentation de Luuk de Jong, Joan Laporta a préféré se montrer positif défendant son bilan et insistant sur le fait que son club reste compétitif et désireux de se battre pour tous les titres.

"C’est un plaisir de faire cette présentation. Nous avons vu que c’est une personne qui peut beaucoup nous apporter footballistiquement parlant. Nous aimons sa façon d’être. Il peut nous marquer beaucoup de buts. Nous avons réussi à le recruter au dernier moment. Vous savez que c’est au dernier moment que se sont décidés des dossiers chauds du club, dont celui de De Jong. Nous avons une grande équipe. Nous jouerons pour gagner", a déclaré Joan Laporta.

"Personne n'est au-dessus de l'institution"

"Un nouveau chapitre de l’histoire du Barça débute. Nous avons une équipe avec des joueurs ayant beaucoup de talents et qui sont motivés. Ils ont besoin du soutien des supporters. Le dernier jour (du mercato) fut un jour compliqué. La réalité c’est qu’en parallèle du départ de Griezmann, on avait des discussions avec Luuk De Jong. Il était la meilleure option pour renforcer l’équipe, notamment en raison de la situation économique", a ajouté le président du Barça.

Joan Laporta a même remercié son équipe pour son travail durant tout l'été : "Je suis très satisfait, car dans des conditions très difficiles, ils ont fait un excellent travail. Merci et reconnaissance à Alemany et toute son équipe, de s’être assuré que le Barça a une équipe compétitive. Ils ont dû beaucoup travailler sur les départs et sur les réductions de salaire. (…) Ce n'était pas facile du tout. C'est peut-être le marché des transferts le plus difficile que nous ayons connu".

Même si le Barça est passé du trio Neymar-Messi-Suarez à Depay-De Jong-Agüero en quelques années, le président du Barça pense que les supporters sont heureux de l'équipe actuelle : "Nous allons les enthousiasmer. Si vous pensez que les fans sont découragés… Je respecte cela, mais je pense aussi qu'ils ont de l'espoir. C'étaient des décisions que nous devions prendre à cause de l'héritage que nous avions reçu. L'institution est au-dessus des joueurs, même les meilleurs de l'histoire, et des présidents. Je vois les fans motivés et vouloir que les choses se passent bien. Avec le talent de ces joueurs, je les vois très enthousiastes".