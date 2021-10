FC Barcelone : Joan Laporta confiant pour le Clasico

Le président du FC Barcelone a confiance en ses troupes pour affronter le Real Madrid et s'est félicité de la prolongation d'Ansu Fati.

Le FC Barcelone va mieux. Depuis le retour de la trêve internationale, le club catalan a enchaîné deux succès consécutifs, le premier en Liga contre Valence et le second ce mercredi contre le Dynamo Kiev en Ligue des champions. Un regain de forme qui tombe à pic, puisque le FC Barcelone reçoit son ennemi juré, le Real Madrid, ce dimanche pour un Clasico très important afin de redorer le blason du club catalan. Présent devant les médias pour parler de la prolongation d'Ansu Fati, Joan Laporta s'est montré confiant avant ce choc au sommet.

"J'ai un bon sentiment, je vois que l'équipe s'est améliorée. J'ai de bonnes sensations, on vient de gagner deux matchs, on a récupéré des joueurs, Ansu et le Kun sont là maintenant. Il y a des joueurs qui se sont améliorés, nous jouons à domicile et nous aurons le soutien des supporters. J'en profite pour encourager nos fans, il y aura un grand spectacle. Nous jouons contre le Real Madrid, qui attend ce match avec impatience, mais je suis convaincu que nous allons gagner. Et si Ansu marque un but, ce sera pour célébrer cet événement", a indiqué Joan Laporta.

"Un Clasico avec un duel Ansu-Vinicius Junior ? Nous construisons l'équipe et l'équipe est la chose la plus importante. Notre force réside dans notre système de jeu. Avant tout, être une équipe compétitive et équilibrée. Nous essayons encore, mais nous avons l'étoffe d'une bonne équipe. Je ne parle pas d'individus. La jeune génération arrive en force et elle montre suffisamment de qualité pour être une référence dans l'équipe", a ajouté le président du FC Barcelone.

Laporta n'a jamais été inquiet pour la prolongation de Fati

Le club catalan a assuré son avenir avec la prolongation d'Ansu Fati jusqu'en juin 2027 et évite de revivre un épisode similaire à celui connu avec Lionel Messi, une fuite des talents non désirée. Les discussions avec l'ailier espagnol se déroulaient depuis plusieurs semaines, mais Joan Laporta n'a jamais été inquiet concernant un possible scénario catastrophe dans ce dossier.

"Je ne voyais pas sa prolongation de contrat en danger parce que je savais qu'il voulait rester au FC Barcelone et nous devions faire tout notre possible pour qu'il reste. J'ai été informé de l'évolution des négociations et sa famille et son agent savaient que le meilleur endroit pour lui était le Barça. Nous voulions tous que ça se termine ainsi et c'est pourquoi je n'ai pas souffert plus que je n'aurais dû", a expliqué le président du Barça.

"Il doit progresser et mûrir, il est très jeune. Nous avons de grands espoirs pour lui, mais nous devons l'aider car nous ne devons pas lui mettre plus de pression. Il est intelligent, mature et doit faire son propre chemin. C'est un grand espoir et un joueur qui marque à chaque fois qu'il tire. Il a un don, un talent spécial. Mais nous devons être prudents (...) Un onze de joueurs formés à La Masia serait un grand rêve. Ce serait le rêve de tous mes collègues du conseil d'administration et le mien qui se réaliserait", a conclu Joan Laporta.